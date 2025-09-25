

​Un mort et trois blessés à Papara

Tahiti, le 15 octobre 2025 - Ce mercredi, un homme a perdu la vie à Papara à hauteur du PK 33,1 après avoir percuté frontalement un fourgon qui arrivait dans l’autre sens avec trois personnes à l’intérieur.



Personnalité connue pour son implication en Polynésie française, Thierry Grandmougin, docteur en psychiatrie, bénévole au centre Te Va’iete et intervenant régulier à la prison de Tatutu a été victime d’un dramatique accident de la route mercredi après-midi après son départ du centre pénitencier.



Pour une raison qui reste à définir, ce dernier aurait quitté sa voie de circulation dans un virage dans une petite berline alors qu’arrivait en face le fourgon d’une entreprise avec trois personnes à l’intérieur.



Malgré l’intervention des pompiers de Papara et de Paea, puis le Samu, le conducteur de la petite voiture est décédé sur les lieux de l’accident.



Les trois personnes dans le fourgon sont en état de choc et ont été prises en charge au CHPF avec de nombreuses contusions et des douleurs au thorax, nous rapportent les pompiers sur place.



Le Centre Te Vai’ete a organisé ce mercredi soir un temps de prière en mémoire de ce bénévole qui, “n’hésitait jamais à aider les autres”, témoignait un proche mercredi soir.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Octobre 2025 à 18:54 | Lu 9767 fois



