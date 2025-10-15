

​Un festival du rhum le 14 novembre

Tahiti, le 11 novembre 2025 - Le syndicat de défense de l’indication géographique rhum pur jus de canne Polynésie française organise le Festival du rhum le 14 novembre à l’École hôtelière de Punaauia.





Le Festival du rhum, qui sera organisé ce vendredi à l’École hôtelière de Punaauia, a pour vocation de célébrer l'art ancestral de la création du rhum, en mettant en lumière les trésors de la Polynésie française : de la culture de la canne à la distillation.



Lors de cette première édition, des masterclass, dégustations et une mise en avant de la filière agricole polynésienne, avec notamment un atelier de pressage de jus de canne et de bouturage de variétés ancestrales, seront présentées au public.



Au programme, les cinq distilleries polynésiennes s ’ allient à travers le Syndicat de défense de l'indication géographique rhum pur jus de canne Polynésie française, afin de mettre en lumière le savoir-faire local.

Un syndicat pour défendre le rhum local

Le Syndicat de défense de l'indication géographique rhum pur jus de canne Polynésie française s'engage à promouvoir et protéger le rhum pur jus polynésien, en travaillant à l'obtention d’une indication géographique et en développant la filière canne à sucre et rhum de manière responsable.



En réponse à une réglementation européenne restrictive, le syndicat œuvre pour valoriser l’authenticité et la qualité des produits locaux, tout en encourageant des pratiques agricoles durables.



Les rhums Mana’o, Manutea, Pari Pari, T.I.E. et Tamure illustrent cet engagement, mettant en avant des méthodes de production traditionnelles et un fort attachement à la préservation de l’environnement. Le Syndicat de défense de l'indication géographique rhum pur jus de canne Polynésie française s'engage à promouvoir et protéger le rhum pur jus polynésien, en travaillant à l'obtention d’une indication géographique et en développant la filière canne à sucre et rhum de manière responsable.En réponse à une réglementation européenne restrictive, le syndicat œuvre pour valoriser l’authenticité et la qualité des produits locaux, tout en encourageant des pratiques agricoles durables.Les rhums Mana’o, Manutea, Pari Pari, T.I.E. et Tamure illustrent cet engagement, mettant en avant des méthodes de production traditionnelles et un fort attachement à la préservation de l’environnement.

Programme des masterclass

Vendredi 14 novembre

- 13 heures - 13 h 50 : L'influence du fût sur le rhum, par la distillerie Manutea

- 14 heures - 14 h 50 : Les différents terroirs de l’île de Taha’a, par la distillerie Pari Pari

- 15 heures - 15 h 50 : L ’ impact de la distillation sur le rhum, par la distillerie Tamure

- 16 heures - 16 h 50 : L'origine du caractère d'un rhum pur jus de canne à sucre, par la distillerie Mana ’ o

- 17 heures - 17 h 50 : La distillation, une autre façon de faire le rhum, par la distillerie T.I.E.

(Des dégustations de rhums seront proposées pendant chaque masterclass.)



Tarifs :

Entrée simple : 2 000 francs

Entrée + une masterclass : 5 000 francs



Vendredi 14 novembre- 13 heures - 13 h 50 : L'influence du fût sur le rhum, par la distillerie Manutea- 14 heures - 14 h 50 : Les différents terroirs de l’île de Taha’a, par la distillerie Pari Pari- 15 heures - 15 h 50 : Limpact de la distillation sur le rhum, par la distillerie Tamure- 16 heures - 16 h 50 : L'origine du caractère d'un rhum pur jus de canne à sucre, par la distillerie Mana- 17 heures - 17 h 50 : La distillation, une autre façon de faire le rhum, par la distillerie T.I.E.(Des dégustations de rhums seront proposées pendant chaque masterclass.)Tarifs :Entrée simple : 2 000 francsEntrée + une masterclass : 5 000 francs

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 12 Novembre 2025 à 10:13 | Lu 655 fois



