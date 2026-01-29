

​Un festival du film chinois à découvrir

Tahiti, le 16 février 2026 - À l’occasion de ses 50 ans, l’association culturelle chinoise Wen Fa organise la première édition du Festival du film chinois les 17, 18 et 19 février 2026, en partenariat avec Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la culture.





Durant trois soirées, le public est invité à découvrir la richesse et la diversité du cinéma chinois contemporain, à travers trois œuvres marquantes : Left-Handed Girl ce mardi à 18 heures au Grand théâtre de la Maison de la culture, Detective Chinatown 1900 ce mercredi à 18 heures au Grand théâtre et Resurrection jeudi soir à 18 heures au cinéma Majestic.



Ce festival poursuit un double objectif : proposer au public polynésien une immersion dans la culture chinoise à travers le 7ᵉ art (films en version originale sous-titrée) et soutenir les actions culturelles de l’association Wen Fa, organisatrice de l’événement, notamment le projet de transmission linguistique autour du hakka.



Au-delà de la projection de Detective Chinatown 1900, la journée du 18 février sera ponctuée d’animations gratuites ouvertes à tous. À 15 h 30, dans la salle Mahana de Te Fare Tauhiti Nui avec une initiation à la cérémonie du thé et dégustation gratuite. De 16 à 17 heures face au paepae a Hiro, avec un stand d’information sur la nouvelle application mobile Gong Hakka Tahiti. Enfin, de 17 à 18 heures dans le hall du Grand théâtre, le public pourra assister à la danse des lions.

Informations pratiques

Tarif projections des 17 et 18 février :

- Adulte : 2 000 francs

- Enfant (-12 ans) : 1 000 francs

Tarif projection du 19 février :

- Tarif unique : 2 000 francs

Billets disponibles dans les magasins Carrefour et sur la billetterie en ligne www.ticketpacific.pf.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 16 Février 2026 à 19:28 | Lu 191 fois



