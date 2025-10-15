

​Un événement écocitoyen à Punaauia

Tahiti, 5 novembre 2025 - Dans la continuité de sa démarche écoresponsable, le Tahiti Moorea Ultra Trail (TMUT) lance la première demi-journée écocitoyenne de son édition 2025, ce samedi 8 novembre à 8 h 30, au banian de Mil'Délices à Punaauia.





La matinée d’action écocitoyenne (2 à 3 heures) organisée ce samedi 8 novembre à partir de 8 h 30, s’inscrit dans la volonté du Tahiti Moorea Ultra Trail (TMUT) et de son organisateur, l’association Porinetia Outdoor Event (POE), de préserver les espaces naturels qui accueillent les parcours de trail et de sensibiliser la population à la protection de l’environnement.



Pour cette première édition, le TMUT s’associe à Mama Natura, une association environnementale engagée dans la protection de la nature, le ramassage de déchets et la sensibilisation à l’écocitoyenneté.



Cette collaboration illustre la volonté commune de rassembler les forces locales autour d’un même objectif : agir concrètement pour le Fenua.



Cette opération rassemblera les bénévoles et ambassadeurs du TMUT, les bénévoles de Mama Natura, ainsi que les habitants et partenaires désireux de contribuer à la préservation de nos espaces naturels.



Deux formes d’action seront proposées : le plogging (footing dynamique en ramassant les déchets) et marche écocitoyenne (balade accessible à tous pour nettoyer et sensibiliser). L’objectif est d’allier sport, nature et engagement citoyen dans une ambiance conviviale et solidaire.



Le TMUT devient ainsi bien plus qu’une course : un mouvement collectif pour un Fenua plus propre, plus conscient et plus respecté.

Pratique

Rendez-vous au banian de Mil'Délices, à Punaauia

Samedi 8 novembre, à 8 h 30

Durée : 2 à 3 heures

Tenue conseillée : vêtements confortables, gants épais type jardinage, gourde réutilisable

Action : nettoyage sous forme de marche ou de plogging, avec tri sélectif des déchets

Rendez-vous au banian de Mil'Délices, à PunaauiaSamedi 8 novembre, à 8 h 30Durée : 2 à 3 heuresTenue conseillée : vêtements confortables, gants épais type jardinage, gourde réutilisableAction : nettoyage sous forme de marche ou de plogging, avec tri sélectif des déchets

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Novembre 2025 à 13:13 | Lu 277 fois



