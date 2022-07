​Un épisode de houle "exceptionnel" va toucher la Polynésie

Tahiti, le 12 juillet 2022 – Météo France a renforcé mardi la vigilance météorologique en prévision d'un épisode "exceptionnel" de houle, le plus important depuis 2005, qui va toucher l'ensemble de la Polynésie française à l'exception des Marquises jusqu'à jeudi.



Depuis ce mardi matin à 5 heures, les Australes Centre ont été placées en vigilance rouge.

L’épisode de forte houle touche déjà l’île de Rapa ce matin avec des hauteurs au large de 5 mètres. La houle de Sud-Ouest abordait mardi midi Tubuai et Raivavae avec des creux de l'ordre de 3 mètres. Elle s'amplifie rapidement à 5 mètres en milieu de journée avant d'avoisiner les 5 mètres 50 en soirée. Des épisodes de submersion marine sont à craindre, notamment sur l'aérodrome de Raivavae qui est exposé à cette forte houle.



Sur les Tuamotu Sud (Tematangi, Tureia) et aux Gambier, la forte houle de Sud- Ouest intéresse mardi ces régions avec des hauteurs de l'ordre de 2 mètres en milieu de journée, puis 3 mètres en soirée et enfin jusqu'à 4 mètres 50 la nuit prochaine. Mercredi, un pic de hauteur est attendu dès le début de journée avec des creux de l'ordre de 5 mètres et des déferlantes pouvant dépasser 8 mètres sur les récifs directement exposés. En prévision de la dangerosité du phénomène, les Gambier et les Tuamotu Sud sont placés en vigilance rouge.



Sur Tahiti et Moorea, la forte houle de Sud-Sud-Ouest gagne mardi soir les îles du Vent avec des hauteurs de 2 mètres 50. Elle s'amplifie rapidement dans la nuit de mardi à mercredi avec des creux atteignant les 3 mètres 50 puis 4 mètres 50 mercredi. Cette houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés, un ressac inhabituel, des submersions sur certaines parties du littoral et de forts courants près des passes.



Aux Iles Sous Le vent, la houle s'amplifie rapidement dans la nuit de mardi à mercredi avec des creux atteignant les 3 mètres 50 sur la zone de Mopelia. Elle atteint 4 mètres 50 sur Maupiti, Bora-Bora, Raiatea, Tahaa et Huahine, mercredi. Le pic de hauteur est attendu mercredi dans la journée avec des déferlantes de 7 à 8 mètres sur les récifs exposés.



Plus forte houle depuis 2005



Cet épisode de houle est exceptionnel et est à comparer en sévérité avec l’épisode de septembre 2005 qui a causé de nombreux dégâts. Météo-France suit avec attention l’évolution de la situation et mettra à jour la carte de vigilance météorologique. Cet épisode de houle perdurera au moins jusqu’à jeudi. Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes. Sur Tahiti, les côtes exposées vont de Vaitupa à Faa'a, à Paea, Papara, Papeari, Teahupo'o et jusqu'à la pointe du Te Pari à la presqu'île.



Conseils de comportement : Prenez toutes les précautions nécessaires face à la montée des eaux.

Ne sortez pas en mer et ne circulez pas sur les routes en bord de mer.

