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​Un “dysfonctionnement” à Hawaii pénalise l’internet au Fenua


​Un “dysfonctionnement” à Hawaii pénalise l’internet au Fenua
Tahiti, le 26 mai 2026 – Un “dysfonctionnement technique” localisé à Hawaii et impactant le câble sous-marins Honotua, cause depuis quelques heures en Polynésie un ralentissement global de la navigation internet.
 
Si vous pestez contre votre matériel ou votre réseau local, inutile de continuer. Les lenteurs de l'internet sont générale, mardi en Polynésie. “Nous constatons actuellement un ralentissement global de la navigation internet”, communique sur le site de Vini le groupe de télécommunication Onati. “Ce désagrément est lié à un dysfonctionnement technique localisé à Hawaii, impactant directement le câble sous-marin Honotua. Les équipes techniques de notre partenaire hawaiien sont d’ores et déjà pleinement mobilisées.”
 
Un message laconique que ne laisse que l’espoir d’un rapide dénouement aux usagers polynésiens. Le problème étant à la source, tous les fournisseurs d’accès locaux sont impactés.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 26 Mai 2026 à 16:02 | Lu 1300 fois
           


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