

​Un coup de pouce au photovoltaïque

Tahiti, 6 mai 2026 - Le ministre de l'Économie, du Budget et des Finances, a présenté un projet d'arrêté élargissant le champ d'application du dispositif de prise en charge du fret maritime interinsulaire à deux nouveaux produits relevant de la catégorie “Matériaux de construction”.





Dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables de la Polynésie française, et compte tenu du contexte actuel de tensions sur l'approvisionnement en hydrocarbures, le coût du transport maritime interinsulaire du matériel photovoltaïque, sans stockage, est désormais pris en charge par le budget du Pays. Cette mesure vise à faciliter l'accès des îles éloignées aux équipements de production d'énergie solaire, contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique du territoire.



Par ailleurs, afin de soutenir l'activité de transformation et de fabrication de matériaux de construction dans les îles éloignées, le fret maritime pour l'expédition de rouleaux de tôles destinés à la fabrication de tôles métalliques de couverture est également pris en charge. Cette extension vise à renforcer le tissu économique local en favorisant la production de matériaux de construction sur l'ensemble de l'archipel.



Ces deux nouvelles mesures s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de réduire les inégalités de développement entre Tahiti et les îles éloignées, en allégeant le coût du fret pour les produits essentiels au développement local.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 6 Mai 2026 à 21:00 | Lu 293 fois



