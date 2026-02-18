Tahiti Infos

​Un corps retrouvé dans le lac de Mitirapa


Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès (Crédit : Anne-Charlotte Lehartel).
Tahiti, le 2 mars 2026 – Selon nos informations, il s’agirait de Coco, sans domicile fixe bien connu à la Presqu’île.

 
Vers 17h30, ce lundi soir, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans le lac de Mitirapa, à Toahotu. Pompiers et policiers municipaux sont mobilisés sur place en attendant l’arrivée d’un médecin légiste. Les gendarmes de la brigade de Taravao sont également mobilisés : une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

Selon plusieurs sources, il s’agirait de Coco, sans domicile fixe originaire de Taiarapu-Ouest, bien connu à la Presqu’île.
 

