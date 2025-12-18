

​Un contrôleur aérien conteste le refus de ses congés

Tahiti, le 8 janvier 2026 – Le juge des référés a examiné jeudi la requête en référé suspension déposée par un contrôleur aérien qui contestait le refus, par l'administration, de ses congés. La décision sera rendue vendredi.



Par une requête déposée le 5 janvier, un contrôleur aérien exerçant à l'aéroport de Tahiti-Faa'a a demandé au juge des référés de prononcer la suspension de la décision par laquelle le Service d’État de l'aviation civile en Polynésie (SEAC) lui a refusé le bénéfice de congés du 11 au 20 janvier. Le requérant demandait également d'enjoindre sous astreinte le SEAC de procéder au réexamen de sa demande sous 24 heures à compter de la décision à venir.



Lors de l'audience qui s'est donc déroulée jeudi, le contrôleur aérien a soutenu que sa demande revêtait un caractère d'urgence en raison d'un “impératif familial grave”. L'homme a expliqué qu'il avait fait cette demande de congés pour aller voir sa mère malade en métropole. Visite à celle-ci qu’il estime “probablement pour la dernière fois”.



Pas plus de sous-effectif



Alors que le service du contrôle aérien de Tahiti-Faa’a est touché depuis bientôt un mois et demi par un mouvement de grève des agents, le requérant a assuré que “le sous-effectif” n'était pas “plus creusé aujourd'hui qu'avant”. Il a également affirmé qu'il ne prenait pas des congés pour aller “faire du ski” mais pour échanger avec sa mère qui souffre de “capacités mentales très altérées”.



En réponse à ces arguments, la représentante de l’État a assuré que l'urgence n'était pas démontrée par le requérant car “à ce jour, aucun élément dans le dossier ne montre une urgence absolue”. Elle a ensuite rappelé que les fonctionnaires avaient une “mission de service public” et que le mouvement social qui affecte le contrôle aérien à l’aéroport avait nécessité une réorganisation du service car il faut “maintenir l'activité de la tour de contrôle”. Elle a cependant expliqué au requérant qu'il pouvait partir une semaine sur les deux demandées. La décision sera rendue vendredi.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 8 Janvier 2026 à 17:08




