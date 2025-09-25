

​Un colloque sur l'accès à la propriété foncière à l'assemblée

Tahiti le 13 octobre 2025. L’Assemblée de la Polynésie française poursuit en 2025 son cycle de colloques consacrés aux grands enjeux du Pays : après la vie chère en mars et avant les énergies renouvelables en décembre, c’est la question du foncier qui sera au cœur des débats en octobre.





Les 14, 15 et 17 octobre 2025, représentants à l’assemblée, notaires, avocats, magistrats, géomètres, généalogistes, agents de transcription, médiateurs fonciers, promoteurs immobiliers, agences immobilières et représentants des services publics se retrouveront à l’Assemblée pour participer au colloque sur l’accès à la propriété foncière en Polynésie française.



Ce colloque a pour objectif d’examiner les problématiques existantes et d’identifier des solutions concrètes permettant de faciliter l’accès à la propriété foncière en Polynésie française.



Les journées des mardi 14 et mercredi 15 octobre 2025 seront consacrées à des tables rondes dans l’hémicycle, suivies d’ateliers organisés dans les différentes salles de l’institution, autour de quatre thématiques distinctes : la gestion de la sortie d'indivision, l’usucapion, le titrement et l’acquisition d’une propriété.



Une séance de restitution des échanges se tiendra dans la matinée du vendredi 17 octobre 2025 dans l’hémicycle.

Le public pourra suivre en direct l’intégralité des tables rondes et la restitution finale des travaux sur les plateformes numériques de l’Assemblée, notamment sur son site internet et ses pages Facebook et YouTube.

Le programme

Mardi

8h30 : Tables rondes Gestion de la sortie d’indivision avec Laure Belanger, magistrate coordinatrice au tribunal foncier, Pamela Fritch, chef du bureau des avocats de la Direction des affaires foncières, Ariitu Guichenu, président de la chambre des notaires de Polynésie française, Stéphane Lessene, président de l’Ordre des géomètres de la Polynésie française, Lorna Oputu, avocate à la cour, Hina Nelly Tumahai, médiatrice agréée foncier.

10h30 : Ateliers d’échanges

13h : tables rondes Usucapion avec Gérard Joly, magistrat au tribunal foncier, Pamela Fritch, chef du bureau des avocats de la Direction des affaires foncières, Jean-Philippe Pinna, syndic de la chambre des notaires de Polynésie française, Lorna Oputu, avocate à la cour.

15h : Ateliers d’échanges



Mercredi

8h30 : Tables rondes Titrement avec Sylvie Clark, chef de la section d’information et d’accès aux documents fonciers et généalogiques de la Direction des affaires foncières, Jean-Philippe Pinna, syndic de la chambre des notaires de Polynésie française et Stéphane LESSENE, président de l’Ordre des géomètres de Polynésie française.

10h30 : Ateliers d’échanges

13h : Table ronde Acquisition d’une propriété avec Sandrine Chaillé de Néré, professeure de droit privé à l’Université de la Polynésie française, Jean-Philippe PINNA, syndic de la Chambre des notaires de Polynésie française et Jean-Luc Azerad, promoteur immobilier

15h : Ateliers d’échanges



Vendredi

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 13 Octobre 2025 à 17:21 | Lu 777 fois



