

​Un colloque pour une alimentation plus saine

Tahiti, le 12 novembre 2025 - Du 25 au 27 novembre prochains, Tahiti accueille un colloque international et pluridisciplinaire consacré à l’alimentation et au tourisme culinaire en Océanie.





Organisé par le Campus des métiers et des qualifications Hôtellerie et Restauration du Pacifique (CMQP), le Centre d’études du tourisme en Océanie-Pacifique (Cetop), le Centre d’étude de la santé en milieu insulaire (CESMI) et le laboratoire Gouvernance et développement insulaire (GDI), en partenariat avec l’Université de la Polynésie française (UPF), cet événement réunira chercheurs, étudiants, professionnels (de la restauration, de l’alimentation, de la santé et du tourisme) et institutionnels, du bassin Pacifique et au-delà, autour d’un même objectif : penser l’alimentation comme levier et enjeu de développement durable, inclusif, culturel et sanitaire en Océanie.

Prévenir l’obésité La Polynésie française et, plus largement, l’Océanie connait une augmentation préoccupante de l’obésité, accentuée par une forte dépendance à l’importation de produits alimentaires. Il est donc important de promouvoir une alimentation saine en valorisant les produits locaux. Parallèlement, le tourisme culinaire est un atout potentiel pour diversifier l’offre touristique et améliorer l’attractivité de la destination.



Dans ce contexte, l’alimentation devient un enjeu sanitaire, social, patrimonial, gastronomique, et économique, au cœur des stratégies de souveraineté alimentaire et d’identité culturelle des îles du Pacifique.



Ce colloque s’inscrit également dans la dynamique d’une économie bleue durable, qui promeut un développement fondé sur la valorisation écoresponsable des ressources marines et côtières (pêche, aquaculture, tourisme, biodiversité, transport maritime). L’économie bleue, en lien direct avec l’alimentation et le tourisme, cherche à concilier croissance économique, inclusion sociale et préservation des écosystèmes océaniques.



Le colloque vise ainsi à encourager une réappropriation des ressources locales et à promouvoir un art culinaire polynésien, à visée endogène et exogène, valorisant les produits du territoire, du lagon, ou du fa’a’apu, à l’assiette, dans une approche à la fois scientifique, sanitaire, sociale, patrimoniale, économique et touristique.

Échanges autour de solutions concrètes



Ce rendez-vous doit permettre aussi de créer un espace d’échanges régionaux entre les îles du Pacifique autour de solutions concrètes et durables.



Le Chef Robert Oliver, fondateur de la “Pacific Island Food Revolution”, défenseur d’une alimentation saine et locale à travers la valorisation des produits du Pacifique est notamment attendu à ce colloque, en compagnie de Christophe Serra-Mallol, professeur de sociologie à l’Université Toulouse Jean Jaurès, enseignant à l’ISTHIA (Institut Supérieur en Tourisme, Hôtellerie et Alimentation), chercheur au Certop (Centre d'étude et recherche Travail Organisation Pouvoir) et Laurence Tibère, professeure de sociologie à l’Université de Toulouse Jean Jaurès, enseignante à l’ISTHIA, membre associée au Certop, représentante de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à La Réunion.



Programme prévisionnel

• Mardi 25 novembre – École Hôtelière de Tahiti Te ParePare (Auditorium)

Tables rondes sur : (i) Les productions alimentaires océaniennes, (ii) L’alimentation et la santé en Polynésie, (iii) Le tourisme culinaire.



• Mercredi 26 et jeudi 27 novembre – UPF (Amphi A3)

Sessions académiques et communications scientifiques (obésité, pratiques et risques alimentaires, alimentation et nature, dépendance et défis alimentaires, en Océanie).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 12 Novembre 2025 à 16:54 | Lu 266 fois



