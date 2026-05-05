

​Un centre d’incendie et de secours flambant neuf à Ua Pou

Ua Pou, le 4 juin 2026 - Après son déplacement à Nuku Hiva en début de semaine, le haut-commissaire Alexandre Rochatte a poursuivi sa visite de terrain à Ua Pou, mercredi, où il a pris connaissance de l’avancement du chantier du futur Centre d’incendie et de secours (CIS) de cette île.



Le haut-commissaire Alexandre Rochatte a été chaleureusement accueilli par la population au rythme des percussions et au son du mave mai. Pour cette visite de terrain mercredi à Ua Pou, Alexandre Rochatte a visité le chantier du futur Centre d’incendie et de secours (CIS), aujourd’hui en voie d’achèvement. Ce tout nouvel équipement promet d’offrir aux sapeurs-pompiers, pour la première fois, des locaux adaptés à leurs missions et permettra de renforcer leurs capacités d’intervention au service de la protection de la population, du secours aux personnes et de la lutte contre les incendies.



L’État a financé la construction du CIS à hauteur de 159 millions de francs. Il finance également l'acquisition d'un Véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que l’installation de dix poteaux incendie, pour près de 80 millions de francs. Des moyens renforcés au service de la protection de la population de cette île de 2 200 habitants, au troisième rang en termes de population derrière Nuku Hiva et Hiva Oa.



Sur les cinq dernières années, l’État a soutenu les projets de la commune de Ua Pou à hauteur de plus d'un milliard de francs, prenant ainsi en charge 74% du montant des opérations réalisées. Cet accompagnement a notamment permis la réalisation des travaux d'urgence de rénovation des réseaux d'adduction d'eau potable de Hakahetau et de Haakuti, ainsi que la construction du Centre d'incendie et de secours en voie d’achèvement.

le Jeudi 4 Juin 2026 à 11:27 | Lu 407 fois



