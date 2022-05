​Un cadre ouvert pour le télétravail

Tahiti, le 11 mai 2022 - Un projet de loi du Pays prévoit d’aménager le code du travail pour permettre le télétravail en dehors des période de circonstances exceptionnelles pour les entreprises qui le souhaitent.



Le premier confinement lié à la pandémie de Covid en avait mis la nécessité en évidence. La réglementation polynésienne sur le télétravail est en réflexion depuis deux ans. Par courrier du 28 août 2020, la présidente de la commission de la Santé, de la Solidarité, du Travail et de l’Emploi de l’assemblée de la Polynésie française, avait proposé notamment l’introduction dans le code du travail d’un article spécifique sur le télétravail pendant une épidémie.

C’est ainsi que des travaux de rédaction du projet de texte ont été entamés par la Direction du travail, avec les partenaires sociaux dans le courant de l’année 2020.

"Au cours de ces travaux, il a été constaté une volonté de mettre en place le télétravail en dehors de circonstances exceptionnelles. Aussi, il est aujourd’hui acté d’introduire dans le Code du Travail polynésien un cadre général souple de recours à ce nouveau mode d’organisation du travail, ayant pour objectif de faciliter et d’uniformiser sa mise en œuvre pour les sociétés qui le souhaitent sans se limiter à des circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, cela permet de poser les garanties minimales apportées à chaque partie", souligne le compte rendu du conseil des ministres, mercredi, en annonçant un projet de loi du Pays à l’étude.

Forme d'organisation du travail effectué à distance, le télétravail permet alors un fonctionnement exceptionnel de l’entreprise durant la période de pandémie. Il constitue assurément un aménagement du poste de travail permettant la continuité de l’activité de l’entreprise et la protection des salariés dans un contexte épidémique.

Par ailleurs, il permet également :

· une plus grande flexibilité permettant une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

· la suppression du temps de transport quotidien surtout lorsque le domicile est éloigné du lieu de travail et de fait la fatigue liée à ces trajets ;

· le développement de l’autonomie et l’efficacité des salariés ;

la réduction des accident de trajets, etc.