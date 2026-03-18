

​Un an ferme pour le récidiviste

Tahiti, le 4 avril 2016 – Un récidiviste de 47 ans a été condamné jeudi en comparution immédiate à deux ans de prison dont un avec sursis pour avoir menacé de tuer sa femme et lui avoir asséné un coup de casque.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, un homme de 47 ans poursuivi pour des menaces de mort et des violences volontaires. Déja condamné à cinq reprises pour des faits similaires, cet intérimaire était cette fois jugé pour avoir menacé de “couper la gorge” de sa femme et de la tuer dans son “sommeil”. Il lui a aussi asséné un coup de casque car cette dernière souhaitait aller jouer au bingo.



À la barre du tribunal jeudi, le récidiviste a reconnu les faits en assurant qu'il était “sincèrement désolé”, expliquant qu'il avait bu ce jour-là. “Il est temps pour moi d'arrêter l'alcool et d'aller de l'avant”, a-t-il dit alors que le président du tribunal venait d'égrener les multiples condamnations inscrites sur son casier judiciaire.



Un casier “accablant”



Entendue à son tour, la victime – en couple avec le prévenu depuis 25 ans –, a expliqué qu'elle avait porté plainte pour la première fois de sa vie car c'était la “fois de trop”, son compagnon ayant “dépassé” les limites. La mère de famille a cependant dit aimer son mari, qu'elle souhaite le remettre sur le droit chemin. Le président du tribunal a alors rappelé que l'expert qui l'avait examinée avait relevé un “ressentiment anxio-dépressif”.



Lors de ses réquisitions, la procureure de la République est revenue sur les antécédents judiciaires du prévenu et notamment sur ses cinq premières condamnations pour violences conjugales. Un homme au “casier accablant” contre lequel elle a finalement requis trois ans de prison dont un avec sursis assortis du maintien en détention.



Pour la défense du quadragénaire, Me Sylvain Fromaigeat, a assuré que le problème “central” de son client était lié à sa consommation d'alcool “immodérée” : un “refuge” face aux difficultés. Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a finalement condamné le récidiviste à deux ans de prison dont un avec sursis. Il devra se faire soigner et travailler.





Rédigé par Garance Colbert le Samedi 4 Avril 2026 à 08:30 | Lu 980 fois



