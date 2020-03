​Trop de concurrence, un photographe interdit d'exercer

Tahiti, le 11 mars 2020 - Si l'Autorité de la concurrence semble traverser quelques remous, la relève est, d'une certaine manière, assurée. Dans une affaire examinée au tribunal administratif mardi, le rapporteur public a proposé d'annuler une interdiction d'exercer qui avait été opposée à un commerçant étranger au seul motif que le secteur était déjà trop concurrentiel.



L'affaire a été examinée mardi en audience publique. En octobre dernier, M. Popovic s'était vu refuser la possibilité d'exercer la profession de photographes à Bora Bora et donc la capacité de vendre ses clichés à des clients éventuels. En tant que ressortissant étranger, il doit en effet disposer pour ce faire d'une carte de commerçant étranger. Le ministère du Tourisme et de Travail, compétent en la matière, avait refusé de lui délivrer cette carte.



Le motif du refus ministériel était que le secteur en question était suffisamment concurrentiel, notamment sur l'île concernée. Outre que l'affirmation n'était pas très étayée, elle pose un gros problème de droit que l'avocat du photographe et le rapporteur public ont soulevé. La procédure pour obtenir le précieux sésame prévoit en effet que soient examinés des critères classiques d'exercice d'une profession, notamment l'absence de condamnation, de troubles publics ou de risques sur la salubrité, ainsi que la viabilité du projet économique. Nulle mention dans cette réglementation, qui date de 2001, de la prise en compte de la concurrence dans le secteur. Le rapporteur public a donc conclu que, le ministère ayant utilisé un critère qui n'est pas prévu par le réglementation, la décision de refus devait être annulée. Etre une autorité en charge de la concurrence, ça ne s'improvise pas.





Nouvelle affaire d'infection nosocomiale



Tahiti, le 11 mars 2020 - Alors que la Polynésie vit dans la crainte de l'introduction du Coronavirus sur le territoire, le péril en matière de germes peut parfois venir de l'intérieur. Après avoir condamné l’hôpital d'Uturoa en novembre dernier pour une infection nosocomiale d'un patient, le tribunal administratif s'est penché sur un nouveau cas qui concerne cette fois-ci le CHPf.



A la suite d'un accident domestique au début du mois de février 2013, la victime soufrait de brulures au second degré sur 15% de son corps. Des chiffres qui ne traduisaient alors pas une extrême gravité et une mise en péril lors de son admission au Centre hospitalier du Taaone. Près de cinq semaines après l'accident, une greffe de peau est enfin réalisée. Cette dernière est très tardive d'après un expert désigné en 2017. De surcroît, une infection nosocomiale intervient juste après cette opération, pendant l'hospitalisation. Des complications qui l'ont conduit par la suite à être évasanée vers la Nouvelle Zélande, augmentant et prolongeant ainsi ses souffrances. Le CHPf n'ayant pu prouver que les germes étant déjà présents dans l'organisme de la patiente à son arrivée à l’hôpital, il n'a pas contesté être à l'origine de l'infection et de la faute ainsi caractérisée. Le rapporteur public a proposé d'indemniser la patiente à hauteur de 1,8 MF pour couvrir le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique et les souffrances endurées pendant plusieurs mois.