

​Trois nouveaux abris en projet aux Tuamotu

Tahiti, le 21 octobre 2025 - Le président du Pays et le haut-commissaire ont présidé, lundi, le comité de pilotage de la convention abris de survie afin d’examiner les demandes de financement au titre de l’année 2025.





Avec l’avis favorable des membres du comité, ils ont validé trois projets, instruits favorablement par le comité technique, dont une étude pour la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment aux normes abri de survie sur la commune de Hao (15,9 millions de francs), une opération de construction d’un deuxième abri de survie – salle polyvalente à Manihi (317,71 millions de francs) et une opération de construction d’une mairie conçue pour servir d’abri de survie à Fangatau (382 millions de francs).



Le projet de construction du Cetad de Rangiroa a été placée en liste complémentaire au titre de l’exercice 2025.



Enfin, les membres du Copil ont validé un projet d’avenant portant sur la prorogation de la convention. En effet, celle-ci arrivant à échéance le 31 décembre prochain, l’ensemble des partenaires ont acté la nécessité de la proroger de deux années supplémentaires afin de poursuivre son exécution et le suivi des opérations en cours ou restant à programmer. Une prolongation déjà évoquée par l’ancien ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lors de son récent passage en Polynésie française.



Sur une population exposée d’environ 15 000 habitants, dont presque 8 000 étaient déjà protégés au moment de la signature de la convention en 2021, l’objectif est de créer ou rénover une vingtaine de bâtiments permettant de protéger environ 7 000 personnes supplémentaires.



Les opérations de construction programmées entre 2021 et 2025 par le comité de pilotage offrent une protection supplémentaire couvrant plus 3 800 habitants soit 54 % de l’objectif visé.

22 opérations déjà programmées Au total, sur la période, 22 opérations ont été programmées par le comité de pilotage et sont réparties comme suit : 14 opérations de travaux dont quatre sont livrées ou en cours d’achèvement (école de Vahitahi, école de Manihi, mairie de Kauehi à Fakarava et le centre d’incendie et de secours de Rangiroa) et huit opérations d’études dont trois sont achevées.



Ainsi, l’avenant de prorogation, dont le principe a été validé en séance, ouvre la voie à la poursuite des programmes de construction dans un esprit de réussite et de réalisation des objectifs partagés par tous en termes de protection des populations les plus vulnérables.

Une convention signée il y a cinq ans Dans un contexte de changement climatique, où les événements météorologiques tendent à se multiplier et à s’intensifier, l’État et la Polynésie française ont signé le 29 avril 2021 une convention associant les communes des Tuamotu, relative à des bâtiments publics pouvant servir d’abris de survie dans l’archipel en cas de survenance d’un événement météorologique majeur.



Surélevés et conçus pour résister à des conditions extrêmes, ces bâtiments sont essentiels pour protéger la population.



Sur un autre plan, ces infrastructures ont été pensées pour répondre à des usages quotidiens (école, mairie, centre d’incendie ou de secours ou encore infirmerie) et décidés avec les communes concernées. Ce choix permet d’assurer un entretien régulier de ces bâtiments afin de garantir leur maintien en condition opérationnelle mais également une meilleure appropriation de ces espaces par la population.



La maîtrise d’ouvrage de la construction de ces bâtiments publics est assurée par le Pays pour les projets relevant de l’Éducation ou de la Santé (écoles, infirmeries) et par les communes pour les équipements municipaux (mairies, centres d’incendie et de secours, autres bâtiments communaux). Les communes sont accompagnées par la direction de l’ingénierie publique du haut-commissariat de la République en Polynésie française dans le montage technique de leurs projets. Elles participent à hauteur de 5 % du coût total. Pour les projets portés par le Pays, l’État et le Pays financent chacun 50 % du montant des opérations. La Direction de l’équipement assure l’ingénierie de ces projets.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 21 Octobre 2025 à 18:05 | Lu 101 fois



