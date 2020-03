​Trois cas de coronavirus confirmés en Polynésie

Tahiti, le 12 mars 2020 – Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés officiellement jeudi après-midi en Polynésie française. Un proche de la députée Maina Sage, premier cas confirmé mercredi, et un touriste suisse arrivé ce week-end en Polynésie et évasané mercredi de Fakarava ont été testés positifs.



Au lendemain de l’annonce du premier cas de coronavirus en Polynésie française, les autorités du Pays ont confirmé la découverte de deux nouveaux cas positifs sur le territoire polynésien jeudi après-midi. Le premier est une personne de l’entourage proche de la députée Maina Sage, premier cas confirmé mercredi. Le second, annoncé par nos confrères de TNTV, est un touriste suisse arrivé ce week-end en Polynésie française et qui a déclenché des symptômes alors qu’il était en séjour à Fakarava. Evasané mercredi, il a été déclaré positif au coronavirus jeudi. Pour chacune de ces personnes, les autorités sanitaires suivent un protocole d’enquête qui consiste à retracer les déplacements et contacts des personnes touchées par le virus. Les populations en contacts potentiels avec ces cas avérés de coronavirus sont ensuite confinées et/ou testées, en fonction du degré de leur proximité avec les cas déclarés positifs.