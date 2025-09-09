​Tribunal mixte de commerce : les chefs d’entreprise appelés aux urnes

Tahiti, le 8 octobre 2025 – Comme annoncé, l’élection des six juges consulaires du tribunal mixte de commerce de Papeete se tiendra ce jeudi, de 8 à 16 heures, au haut-commissariat. Les 30 833 chefs d’entreprises, commerçants et patentés devront choisir parmi 11 candidats ceux qui se consacreront bénévolement au règlement des litiges et à la mise en œuvre de procédures collectives pour les quatre prochaines années.
Le haut-commissariat a annoncé ce mercredi matin l’enregistrement de 11 candidatures “remplissant les conditions requises” pour l’élection des juges consulaires du tribunal mixte de commerce de Papeete pour la mandature 2025-2029. Par ordre de réception des dossiers, il s’agit de Richard Bailey, Patrick Brunel, Vaihiri Guillaume Iotefa, Jessy Lassemblée, Valérie Haumana Poirson, Mahera Arakino, Jean François Goyheneix, Vaea Barbot-Tracqui, Julien Torregrossa, Thierry Trouillet et Letezia Heimana Ah-Sam Fiori.
Le mandat des six juges s’achève au terme de quatre années “consacrées bénévolement au règlement de litiges entre commerçants et à la mise en œuvre de procédures collectives”. Depuis 2021, ils ont siégé à 160 audiences, rendu 2 000 jugements et signé 1 600 ordonnances. “Chaque année, les affaires jugées par le tribunal mixte de commerce de Papeete concernent des centaines d’entreprises polynésiennes et représentent un enjeu financier considérable (2,5 milliards de créances irrécouvrables)”, rappelle le communiqué.
Au total, 30 833 chefs d’entreprise, commerçants et patentés de la Polynésie française sont convoqués pour cette élection qui se tiendra au haut-commissariat, ce jeudi 9 octobre 2025, de 8 à 16 heures.
