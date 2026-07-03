

​Trafic d’ice démantelé à Bora Bora

Tahiti le 27 juillet 2026. A la suite d'un contrôle routier, un trafic d'ice a été découvert à Bora Bora.





Dans la nuit du samedi 18 juillet dernier, les militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) et du Détachement de Surveillance et d’Intervention (DSI) de Bora-Bora appuyés par la Police municipale ont mené une opération de contrôle routier sur la commune de Faanui.



Au cours de cette opération, les gendarmes ont intercepté un deux-roues dont le conducteur était en possession de 3,89 grammes de méthamphétamine (ICE) ainsi que de 116 000 francs en numéraire.



Le conducteur, qui déclarait être de passage à Bora-Bora, a été placé en garde à vue. Une perquisition est alors effectuée au domicile de la personne qui l’hébergeait, avec le concours d’une équipe cynophile de la police municipale de Bora-Bora.



Cette opération s’est révélée positive. Les enquêteurs ont notamment découvert de nouvelles quantités de méthamphétamine, ainsi que des sommes d’argent en numéraire et plusieurs appareils électroportatifs. La poursuite des investigations a permis d’établir que ces biens avaient été obtenus en échange de doses de stupéfiants.



À l’issue de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté à la justice et condamné à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis et obligation de travail et de soin.



Cette opération illustre une nouvelle fois la mobilisation constante des militaires de la gendarmerie de Polynésie dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, ainsi que l’efficacité de la coopération entre les forces de sécurité du territoire.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 27 Juillet 2026 à 09:17 | Lu 1855 fois



