​Tout savoir sur le trouble bipolaire

L’association Taputea Ora organise ce jeudi en partenariat avec le Centre hospitalier de Polynésie française et le département de psychiatrie de l’hôpital, une causerie entretien intitulée Comprendre les troubles bipolaires. Cette rencontre sera animée par Dr. Stéphane Amadeo, psychiatre, de 17 heures à 19 heures à l’amphithéâtre du CHPF, au 2e étage. L’entrée est libre et gratuite."L’information des familles est primordiale", explique Lewis Laille, membre fondateur et trésorier de cette association créée en mars 2019 pour favoriser l’accueil, le soutien, la formation et l’accompagnement des familles et l'entourage de personnes souffrant de troubles psychiques. "Quand les gens comprennent mieux, ça se passe mieux à la maison. Ce sont des maladies qui font honte et qui font peur. Mais il faut savoir que plus le diagnostic est précoce, plus les chances de rémission sont importantes."Le diagnostic psychiatrique des troubles bipolaires décrit une catégorie de troubles définie par la fluctuation de l’humeur, alternant entre des périodes d'élévation de l'humeur ou d'irritabilité, des périodes de dépression et des périodes d'humeur normale et stable. Il peut s'écouler plusieurs années avant que le diagnostic soit correctement établi. Ce trouble psychique touche autant les femmes que les hommes et est associé à un risque élevé de suicide. En Polynésie, on que 3 à 5% de la population est susceptible d’être atteinte de troubles bipolaires. Cela représente autour de 12 000 personnes.Pour le Dr. Amadéo, la rencontre de ce jeudi sera l’occasion de rappeler les signes révélateurs de cette maladie, qui se déclare généralement chez l’adolescent et je jeune adulte, entre 15 et 25 ans. "C’est un trouble assez méconnu", constate le psychiatre, pour qui l’importance d’un dépistage précoce est primordiale. Un tiers des patients suivis par le département psychiatrique de l’hôpital sont atteints de troubles bipolaires. "Ça fait partie de notre quotidien".Une rencontre d’information et de sensibilisation sur le même principe avait été organisée le 12 décembre, par l’association Taputea Ora, à l’amphithéâtre du CHPF, sur le thème Comprendre la schizophrénie : du diagnostic à la rémission, en présence du médecin psychiatre Johan Sebti.