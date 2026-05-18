

​Tournée du haut-commissaire aux Marquises

Tahiti le 8 juin 2026. Eau potable, centrale hybride et protection de l’environnement étaient au programme d’un déplacement de quatre jours aux Marquises pour le haut-commissaire Alexandre Rochatte.





Après son arrivée à Hiva Oa, aux côtés de la hakaiki et présidente de la CODIM, entourée des enfants et habitants réunis au marché municipal, le haut-commissaire de la République a visité la station de potabilisation d’Atuona, récemment mise en service. Elle permet désormais d’alimenter une partie de l’île en eau potable.



Cet équipement structurant répond à un enjeu majeur pour les Marquises : garantir un accès durable à l’eau potable, à tous. La construction de l’unité de potabilisation de l’eau a été financée par l’État, à hauteur de 140 millions de francs, en partenariat avec le Pays et la commune, en complément des financements apportés pour la construction de réseaux d’adduction et de plusieurs sites de production.

Une première centrale hybride à Tahuata Après son étape à Hiva Oa, le haut-commissaire de la République s’est rendu sur l’île de Tahuata, où il a visité le chantier d’hybridation de la centrale électrique de Tahuata.



Première centrale hybride de l’archipel des Marquises, cette installation permettra de couvrir près de 90 % des besoins électriques de Vaitahu grâce aux énergies renouvelables. À terme, elle permettra d’économiser près de 100 000 litres de gasoil et d’éviter l’émission de plus de 260 tonnes de CO₂ chaque année.



Portée par la Communauté des communes des îles Marquises (CODIM) et soutenu par l'État à hauteur de 92 % au titre du Fonds de transition énergétique, soit 154 millions de francs, ce projet associe production solaire, stockage par batteries et pilotage intelligent afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles tout en sécurisant l’alimentation électrique de la vallée.



Cette réalisation constitue une avancée majeure pour l’autonomie énergétique des Marquises et la protection de leur environnement.

Ua Huka : préserver et protéger l’environnement Pour conclure son déplacement aux Marquises, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a inauguré la nouvelle déchèterie de Ua Huka, un équipement attendu qui permettra d’améliorer durablement la gestion des déchets sur l’île.



Cette infrastructure offre désormais aux habitants une solution de tri sélectif pour différents types de déchets (verre, aluminium, piles, huiles usagées, encombrants), contribuant ainsi à la préservation de l’environnement et à la lutte contre les dépôts sauvages.



Le coût total de l’opération s’élève à 42 millions de francs. Ce projet a bénéficié d’un soutien de l’État à hauteur de près de 30 millions de francs notamment dans le cadre du Contrat de Développement et de Transformation.



Cette réalisation concrète participe à la transition écologique et à l’amélioration du cadre de vie des habitants de Ua Huka.



Sur les cinq dernières années, l’État a accompagné et soutenu financièrement les projets structurants de la commune, notamment la rénovation du quai de Vaïpaee, la construction du nouveau débarcadère de Hane, les travaux réalisés à l’école primaire ainsi que le projet de la future centrale photovoltaïque de Tetumu.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 8 Juin 2026 à 16:27 | Lu 413 fois



