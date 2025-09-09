

​Tourisme écologique et culturel à Vaipahi

Tahiti, le 26 septembre 2025 – Tressage, danse, percussions, botanique, dégustation, des élèves du collège de Taravao ont proposé des ateliers au fil de l’eau aux visiteurs des jardins de Vaipahi, à Mataiea, dans le cadre de la journée mondiale du tourisme et du projet Tourisme éco-culturel de l’établissement. Un “challenge” pour gagner en autonomie et pratiquer l’anglais, tout en valorisant le patrimoine local.





Ce vendredi, à la veille de e Hei Tiare et Hei Moana du collège de Taravao ont offert un accueil mémorable aux visiteurs des jardins d’eau de Vaipahi, à Mataiea. Tressage, danse, percussions, botanique, dégustation de produits locaux : huit ateliers étaient proposés au fil de la promenade, le temps d’une matinée.



L'occasion d'en apprendre plus sur les multiples usages du bananier, d'identifier certaines senteurs emblématiques et de sensibiliser à l'environnement. "Les élèves présentent différents types de plantes indigènes, et de plantes introduites utiles ou envahissantes. L'objectif, c'est de partager leurs connaissances avec les visiteurs", remarque Moevai Roche, professeur de Sciences de la vie et de la Terre (SVT), en charge du volet écologique. Parmi les espèces remarquables, on retrouve par exemple un enu, palmier endémique de la vallée de Taipivai, à Nuku Hiva ; une curiosité qui aurait peut-être échappé aux touristes sans l'intervention des élèves.



​Un “challenge” pour les élèves

Un mois de préparation a été nécessaire pour mettre en œuvre cette étape du projet Tourisme éco-culturel porté par l’établissement depuis quelques années avec plusieurs ambitions pédagogiques. “C’est un projet qui motive les élèves, puisqu’ils ont choisi d’intégrer ces classes, ce qui nous permet de les intéresser et d’éviter le décrochage scolaire”, explique Carole Terorotua, professeure d’anglais. “Ce genre de projets permet aussi de développer l’autonomie et la prise d’initiative, et tout ce qui touche au savoir-être. Ce sont des compétences qui vont leur servir lors de leurs examens, notamment à l’oral, et dans la vie quotidienne. On forme les citoyens de demain, qui doivent connaître leur culture dans son ensemble pour être capable de la préserver.”



Et qui dit tourisme, dit aussi langues étrangères. C’est l’autre objectif de ce projet sur le terrain, comme nous l’a précisé Rava Steiner, également professeure d’anglais : “Ils sont dans une situation authentique qui leur permet de réinvestir tout ce qui a été travaillé en classe. C’est un sacré challenge pour des élèves de 14 ans, mais ils sont motivés et ils ont envie de partager.”



L’initiative a été appréciée par les visiteurs, qui se sont volontiers laissés guidés par les élèves, comme Ela Teheiura, qui a mis du cœur à l’ouvrage. “C’est plus facile en français qu’en anglais, mais les gens sont très gentils et compréhensifs. J’ai essayé d’être la plus claire possible et de leur expliquer un maximum de choses”, confie-t-elle après avoir échangé avec un couple d’Italiens.



Les créations de plusieurs partenaires, à la fois des entreprises locales spécialisées dans l’agrotransformation et le lycée agricole John Doom, ont été présentées en lien avec le thème de la journée mondiale du tourisme autour de la transformation durable. Cette année, l’équipe Tourisme éco-culturel du collège de Taravao a prévu de poursuivre ses projets de signalétiques “pour mettre en valeur la Presqu’ile autour des travaux des élèves”, comme à la plage de Maui à Toahotu et à la pointe Fare Mahora de Teahupo’o.

​Jimmy et Cathy, touristes français : “On a appris des choses” “On vient d’Albi dans le sud de la France et notre séjour touche à sa fin. C’est une très belle initiative ! C’est bien pour les élèves dans le cadre de leurs études et pour nous aussi, parce que franchement, on a appris des choses. La visite était agréable avec tous ces ateliers : on est vraiment chanceux. À refaire !”

