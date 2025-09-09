

​Des journées pour célébrer le tourisme

Tahiti le 22 septembre 2025. Tahiti Tourisme organise la Journée Mondiale du Tourisme le 27 septembre prochain dans le Quartier du Commerce, autour du Fare Manihini à Papeete et dans les îles, avec la participation des Comités du Tourisme. Cette édition est placée sous le thème « Tourisme et Transformation Durable », choisi par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), afin de promouvoir un tourisme responsable, inclusif et respectueux des cultures et des écosystèmes.





Cette thématique mettra en avant le rôle du tourisme dans la préservation des patrimoines naturel, culturel et social de Tahiti et ses îles. La Journée Mondiale du Tourisme 2025 sensibilise le public aux pratiques durables et à l’importance d’un tourisme qui valorise les communautés locales tout en respectant la culture et l’environnement.



Pour l'occasion, Tahiti Tourisme propose un programme riche et diversifié : des orchestres joueront au marché de Papeete ou encore au terminal de croisière.



Le front de mer sera ouvert le dimanche 28 pour des activités sportives douces, des ateliers culturels, des animations familiales et un spectacle de danse traditionnelle à 17h30.



La Journée Détente de la Ville de Papeete sur le tourisme et la mobilité se fera avec un accès libre sur le Boulevard Pomare jusqu’au Front de mer, à pied, en vélo ou en skate, ainsi que dans les rues piétonnes du Quartier du Commerce autour du Fare Manihini. Au programme, divers ateliers interactifs pour toute la famille, avec des activités variées pour les petits et les grands ; maquillage fun et tobogans, marathon ‘ori Tahiti et fitness, stands de dessin et d’information pour s'engager en faveur du tourisme durable avec la participation d’entités locales sans oublier les défis suggérés par la direction des transports terrestres dans une ambiance musicale kaina et d’interprétation libre au karaoke.



Des visites culturelles gratuites dans les principaux sites de Tahiti et Moorea (Musée de Tahiti et des Îles, Maison James Norman Hall, Te Fare Natura) seront aussi organisés.



Un jeu interactif « À la découverte d’un site » est aussi organisé en partenariat avec les Comités du Tourisme et l’application “Grall” (Apple store – Android store), permettant de découvrir les sites emblématiques tout en lisant leurs histoires et légendes. Un des visiteurs sur chaque site sera tiré au sort à l’issue de la JMT pour recevoir un lot symbolique offert par Tahiti Tourisme



Dans les îles et archipels, les Comités du tourisme proposeront diverses animations tout en accueillant les visiteurs et la population autour de cette période afin d’optimiser la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.

