​Tortues d’or : Punaauia détrône Arue

Tahiti, 23 janvier 2020 - La commune de Punaauia remporte la Tortue d’or et devient la commune polynésienne avec le meilleur taux de captage de déchets recyclables auprès des administrés. La distinction décernée par le syndicat était détenue depuis 12 ans par Arue.



Depuis 12 ans, la commune de Arue était synonyme d’excellence en matière de tri des déchets recyclables en Polynésie française. Cette place de leader des communes polynésiennes au regard du taux de captage de déchets recyclables auprès de leurs administrés est attribuée à Punaauia, cette année. La deuxième commune la plus peuplée de Polynésie française réalise en 2019 un taux 67,9% de captage de déchets recyclables issus des bacs verts et des bornes à verre.

Arue reste dans le trio de tête avec un taux de 66% et décroche la Tortue d’argent. Pirae est troisième avec un taux de captage 47,4% et ferme le trio de tête.

Un titre spécial est également décerné aux communes éloignées clientes du syndicat Fenua Ma. Cette année, c’est l’île de Raiatea (CC Havai) qui le décroche.

Chaque année, le syndicat Fenua Ma pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, récompense les performances de collecte des recyclables dans les organismes et les collectivités. Ce taux de captage correspond aux moyens humains et aux efforts techniques déployés pour inciter et motiver leurs habitants ou leurs effectifs à trier les déchets.

Les douze communes de Tahiti (à l’exception de Faa’a) participent. De même, 30 établissements scolaires ont participé cette année. La Tortue d’or est décernée au lycée Taiarapu Nui de Taravao. Parmi les entreprises, la société Cegelec obtient la fameuse récompense cette année.

Chez les hôteliers, le titre est décerné au The Brando de Tetiaroa.

Enfin, la manifestation publique qui a été exemplaire cette année en termes de traitement des déchets recyclables est le Tahiti Soul Jazz, avec son objectif "Zéro déchet".