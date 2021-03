​Top départ pour les vaccinations à Ua Pou

Ua Pou, le 21 mars 2021 - La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté jeudi à Ua Pou. Dans un premier temps à destination du personnel soignant, gendarmes et pompiers puis des personnes âgées. D’ici le mois d’avril, 500 vaccinations complètes devraient être effectuées.



La campagne de vaccination continue de s’étendre dans les archipels. Aux Marquises, sur l‘île de Ua Pou, elle a démarré jeudi auprès du personnel soignant, des gendarmes et des pompiers. Vendredi, ce sont 87 personnes âgées de plus de 75 ans qui ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer.



Le centre médical s’est réorganisé pour l’occasion. Son personnel souligne l’implication et la réactivité de la mairie de Ua Pou, qui a d’ailleurs affecté quatre personnes en contrat d’aide à l’emploi (CAE) à l’installation des boxes et des chaises au site Taku’ua et permis à trois pompiers d’être présents afin d’accompagner le médecin et les infirmiers dans le processus de surveillance des patients durant leur phase de repos.



Bientôt un second médecin



Un deuxième médecin est attendu lundi pour une mission d’un mois afin d’assister le médecin déjà présent sur l’île dans cette phase de vaccination. En effet, avant de procéder au vaccin, il s’agit d’abord de remplir un questionnaire individuel et de vérifier si tous les paramètres médicaux sont bons. Une fois l’injection effectuée, les patients doivent passer par une période de repos de 15 minutes afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun effet secondaire. La deuxième injection a ensuite lieu au bout de trois semaines.



Sur une population de 2 400 habitants, environ 500 se sont portés volontaires pour la vaccination, des chiffres jugés encourageants par le personnel soignant du dispensaire de Hakahau.