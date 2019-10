​To'ata va vibrer avec La nuit des talents

PAPEETE, le 30 octobre 2019 - La scène de To'ata prévoit de vibrer avec la 6e édition de La nuit des talents, vendredi prochain.



Plus de 25 artistes sélectionnés sont attendus sur la scène de To'ata, vendredi 8 novembre, pour la 6e édition de La nuit des talents. La promesse d'un spectacle exceptionnel. Une soirée à ne pas manquer. Ce tremplin médiatique consacré aux jeunes artistes, prévoit en outre d'accueillir une guest star polynésienne avec le groupe Ama, dirigé par le célèbre Aldo. Ce dernier sera accompagné par Michel Poroi à la guitare, Arnold au djembé et par le bassiste Vatea.



Créée en 2010 par l'association éponyme, La nuit des talents parrainée par Matez rassemble de nombreux jeunes artistes, seuls ou en groupe, musiciens, chanteurs, danseurs, magiciens, humoristes, etc.



L'objectif est d'offrir une scène dans des conditions de représentation professionnelles, un public et une large médiatisation à tous ces jeunes talents. Comme chaque année, la soirée sera filmée et diffusée par France Télévisions. L'événement permet en somme d'offrir à de nouveaux talents un espace d’expression et une tribune le temps d’une soirée, un moment de partage, de l’animation et une expérience de la scène.



La nuit des talents, est aussi l’occasion pour certains de se faire remarquer par des producteurs du fenua et de décrocher un contrat. Ce fut le cas pour certains artistes lors des éditions précédentes. Citons les jeunes artistes du groupe Knight Riders, aujourd'hui rebaptisé Les All in one. Ce groupe de danseurs a été révélé par La nuit des talents il y a quelques années. Les All in one ont par la suite représenté Tahiti au concours national The Dance Oscars, où ils ont remporté la première place.