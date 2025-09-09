

​Tiens, revoilà le Groupe initiative Bakou

Tahiti, le 24 septembre 2025 - Le Groupe initiative Bakou organise ce jeudi une conférence à New-York sur les territoires d’outre-mer et les accords de Bougival.





Le Groupe initiative Bakou, devenu anecdotique après avoir gesticulé dans tous les sens et surfé sur les invitations de nombreux membres du Tavini en Azerbaïdjian, refait parler de lui.



Ce jeudi, il tient une conférence internationale à New York intitulée “Les territoires d'outre-mer après l'accord de Bougival : recolonisation ou décolonisation ?”



L'événement est censé se dérouler le 25 septembre au siège de l’ONU, dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



“La conférence réunira des dirigeants de mouvements indépendantistes des territoires d'outre-mer français – la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Polynésie française et la Guyane française – ainsi que des territoires coloniaux néerlandais tels que Bonaire, Aruba et Saint-Martin”, explique Report AZ, le média du gouvernement de Bakou. “Des experts internationaux de la décolonisation et des membres du Front international de décolonisation, fondé à Bakou, y participeront également.”



La conférence promet principalement d’explorer “la véritable nature de l'Accord de Bougival”, traduction pseudo diplomatique pour dire que l’ingérence de ce pays du Caucase va se poursuivre et continuer à essayer de pourrir les relations entre l’État français et ses territoires ultramarins.



“Les discussions porteront également sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et des autres territoires d'outre-mer dans l'après-Bougival, le manquement de la France à ses obligations devant l'ONU, la voie vers un véritable processus de décolonisation et les actions communes à mener à cet égard”, poursuit le journal de Ilham Aliyev.



Comme les années passées, une déclaration commune sera adoptée à l'issue de la conférence et une manifestation pacifique – et invisible – sera organisée devant le siège de l'ONU.



Bertrand Prévost

