​Thierry Polle, nouveau premier président de la cour d'appel

Tahiti, le 2 juillet 2020 - Thierry Polle a remplacé Régis Vouaux-Massel en qualité de premier président de la cour d’appel de Papeete. Il a rencontré jeudi le président du Pays, Edouard Fritch, avant son installation lors d'une audience solennelle vendredi.



Nouveau premier président de la cour d'appel de Papeete, Thierry Polle a exercé notamment à Lyon, Amiens, Lille, Arras et Cambrai. Il est arrivé en Polynésie française durant la période de confinement général. Et il avait déjà connu la Polynésie dans les années 80 pendant son service militaire effectué dans la marine. La présidence a diffusé jeudi un communiqué à l'issue d'une rencontre protocolaire entre le nouveau chef de la cour d'appel et le président du Pays. Les deux hommes ayant évoqué la crise sanitaire et économique actuelle ainsi que les réponses apportées par le Pays et l’Etat afin d’en atténuer les effets. "Ils ont également fait un tour d’horizon des différents dossiers intéressant la justice et le droit en Polynésie française et plus particulièrement la mise en place récente du tribunal foncier, les évolutions du code de procédure civile, la création prochaine de la cité judiciaire, l’accès au droit et le registre du commerce", précise le communiqué.