​Teva Rohfritsch entre à la commission des finances du Sénat

Tahiti, le 7 octobre 2020 - Le sénateur Teva Rohfritsch est nommé membre de la commission de finances au palais du Luxembourg.



Membre depuis lundi du groupe LREM, rebaptisé Rassemblement, démocrate, progressiste et indépendant (RDPI) au Sénat, Teva Rohfritsch a été nommé mardi au sein de la commission des finances. Le sénateur polynésien a participé mercredi aux opérations de constitution du bureau de cette instance chargée d'examiner les lois de finances pour le compte de la chambre haute du Parlement.

"Une nouvelle étape de franchie", commente-t-il sur sa page Facebook. "Une commission prestigieuse où je tâcherai de défendre les intérêts de notre Pays au mieux." L’élu Tapura Huiraatira ironise aussi sur la qualité qui était la sienne lors du vote pour le renouvellement du bureau de la commission des finances : "J’ai eu l’honneur de participer aux opérations de mise en place de la commission, du vote du président et du rapporteur général en ma qualité de plus jeune membre de la commission. Ca me rajeunit !"



De son côté, la sénatrice Lana Tetuanui a été reconduite mardi parmi les 49 membres de la commission des lois. Une commission dans laquelle elle siège depuis 2015.