​Teura Iriti en formation groupée

Tahiti, le 23 février 2026 - La maire sortante de Arue, Teura Iriti, a présenté sa liste Arue ia Papa’oa ce lundi pour les prochaines élections municipales. La représentante Tapura à l’assemblée a regroupé large autour d’elle pour cette élection et dévoile ses projets.





Opération continuation pour la tāvana de Arue qui a présenté sa liste Arue ia Papa’oa lundi matin depuis le Bassin du roi. Avec environ dix nouvelles têtes, la liste ressemble pourtant fort à la majorité sortante. Après beaucoup d’interrogations sur son positionnement, Jacky Bryant est bien aux côtés de Teura Iriti, mais de nouvelles arrivées comme Naea Bennett, ancien ministre des Sports, interpellent.



En 2022, l'ancien maire et représentant Tapura, Philip Schyle, avait déposé plainte pour “favoritisme” et “prise illégale d'intérêts” contre la maire Teura Iriti et son ex-deuxième adjointe Yolande Bennett, rendue inéligible par le Conseil d'État pour fraudes aux procurations. Dans sa plainte, l'ancien tāvana dénonçait des contrats de “prestations sportives sur la commune de Arue” passés pour “près de 2,5 millions de francs” entre la mairie et l’ancien ministre des Sports, Naea Bennett, qui n'est autre que le fils de l'ex-adjointe Yolande Bennett et de l’ancien adjoint de Arue en charge des sports Errol Bennett. Un dossier dans lequel Teura Iriti s’est toujours déclarée “sereine” et qui est toujours à l’instruction.

​Un centre de vie pour la commune Face à la presse, Teura Iriti a tout d’abord défendu son bilan, expliquant avoir mené un mandat “proche de la population”, accompagnée d’élus “présents dans les événements” et “présents dans les quartiers”.



Avec les travaux en cours à Hirione, face au musée James Norman Hall, la prochaine construction de 210 enfeus au cimetière et la quête d’un terrain pour en établir un nouveau, la maire de Arue souhaite prolonger les travaux déjà débutés dans la commune : assainissement collectif des eaux usées pour les entreprises, la validation du PGA et la poursuite des travaux dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD), retardés par la découverte d’une cuve d’hydrocarbure enterrée. Un appel au soutien de l’État est d’ailleurs en cours pour aider au financement des travaux nécessaires à son extraction.



Le but pour Teura Iriti, “faire de cette zone le centre de vie de Arue. Une zone qui donne de l’emploi et offre un cadre de vie où il fait bon vivre ensemble.”

​La Saintonge, digérée, mais pas oubliée La présence de Jacky Bryant aux côtés de Teura Iriti n’a pas nécessairement toujours été claire. Premier adjoint de la commune, son influence sur le conseil municipal a longtemps été décriée par l’opposition. Mais ce lundi, souriant dans le même tricot que ses colistiers, il a appuyé les projets à venir… y compris celui de rénovation de la Saintonge, amenée à accueillir les réunions du conseil municipal, les mariages et peut-être une salle d’exposition. Une verrue pour le premier adjoint qui a toujours milité pour sa déconstruction mais qui a dû se plier à la volonté de la majorité municipale, et à l’avis des habitants de la commune. “Pour moi, ce bâtiment reste anachronique”, a-t-il malgré tout expliqué. “La commune aurait dû la reconstruire ailleurs. Ma participation à la liste Arue ia Papa’oa ne modifie en rien mon sentiment sur ce bâtiment.”



Au sein de la liste de la maire sortante, on peut donc avancer en commun, sans pour autant être toujours d’accord.

Un projet de cuisine centrale ? Afin de développer une meilleure alimentation pour les élèves des écoles maternelles, primaires et du collège de Arue, la liste de Teura Iriti s’interroge aussi sur la manière d’inclure plus d’aliments locaux dans les assiettes des enfants. La liste de Teura Iriti souhaite initier un projet de culture sur les terrains communaux de Ane Ane, ce qui passera par l’ouverture d’une route d’accès, et peut-être à l’avenir la réouverture d’une cuisine centrale afin de quitter la régie Newrest.



Ensuite, avec l’arrivée des Jeux du Pacifique, Teura Iriti a déjà engagé des travaux dans la salle des sports qui jouxte le terrain Boris-Léontieff pour accueillir les épreuves de judo et souhaite faire aussi bénéficier le yacht club de Arue de moyens supplémentaires.



Enfin, Arue, qui devrait bénéficier de l’implantation de nouveaux logements dans les années à venir, va aussi devoir développer ses accueils pour les personnes âgées. “Il faut des structures d’accueil dignes avec des prises en charge par du personnel qualifié”, a insisté lundi Jacky Bryant.

