​Terehēamanu poursuit sa concertation en ligne

Dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire, la communauté de communes Terehēamanu (Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et Hitia’a o te Ra) a mené plusieurs ateliers de concertation citoyenne entre avril et mai. Plus de 600 habitants ont partagé leurs points de vue à travers un “jeu sérieux”, Te Terera’a Tūora – Le voyage de la résilience, élaboré dans un esprit de réflexion collective.Pour toucher un plus large public, cette consultation ludique est désormais disponible en version numérique , accessible en ligne gratuitement. Besoins essentiels, aménagement, emploi et communauté, les participants sont invités à choisir cinq actions prioritaires et à proposer leur mise en œuvre sur la carte du territoire.