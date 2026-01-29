

​Tematai Le Gayic se lance avec ses amis

Tahiti, le 8 février 2026 - Pour sa soirée de lancement de campagne, Tematai Le Gayic, engagé pour conquérir la mairie de Papeete, a pu compter samedi soir sur la présence du président du Pays, Moetai Brotherson, de la députée Mereana Reid-Arbelot, de la ministre Vannina Crolas, de la déléguée interministérielle Nathalie Salmon-Hudry et de nombreux représentants Tavini de l’assemblée de la Polynésie française. Installés au premier rang, ils devançaient une foule compacte de près de 500 personnes pour ce premier meeting.





Sans dévoiler l’intégralité du programme, qui est encore en cours de constitution et de chiffrage, Tematai Le Gayic a su profiter de son expérience d’ancien député et de représentant à l’assemblée de la Polynésie française pour chauffer la salle. “On me taxe de ne pas être originaire de Papeete”, a-t-il expliqué. “Pourtant, contrairement à d’autres, je ne paie qu’une seule facture d’eau, une seule facture d’électricité, c’est à Papeete.”



Côté programme, Tematai Le Gayic a amorcé quelques grandes lignes, comme le programme PDG (petit-déjeuner, déjeuner, goûter) pour les enfants des écoles primaires de Papeete, ainsi que la mise en place d’activités périscolaires de 6 heures à 18 heures dans toutes les écoles de la commune.



Côté développement, c’est sur le logement que le jeune candidat souhaite miser. “Il n’y aura pas d’expropriation de terrains pour faire de la route”, a-t-il assumé. “La priorité ira au logement, pas au bitume.”

“En tant qu’ami” Face à Tematai Le Gayic, Moetai Brotherson, le président du Pays, a apprécié le programme du jeune candidat. Celui qui avait promis de “ne pas se mêler” des municipales, ni lui, ni son gouvernement, était pourtant installé à côté de Vannina Crolas, ministre de l’Emploi, ancienne secrétaire générale du Tavini, parti dont le leader Oscar Temaru, a clairement appelé à voter pour un autre candidat, Tauhiti Nena. Alors, gestes politiques que ces présences ?



“Il est hors de question pour le gouvernement d’utiliser les moyens du gouvernement pour influencer sur les municipales”, a tenu à préciser Moetai Brotherson. “Les conseils des ministres délocalisés sont d’ailleurs suspendus le temps de la campagne et des élections. On travaille avec les communes, sans distinction de couleur politique”, a-t-il répété à l’assistance.



Venu “en tant qu’ami de Tematai”, et pas “en tant que président”, Moetai Brotherson a répété qu’il était ouvert à tous les rendez-vous avec les candidats, peu importe le bord politique, pour discuter des travaux communs entre le Pays et les communes.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 9 Février 2026 à 12:04 | Lu 449 fois



