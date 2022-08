​Temaru répond à Rohfritsch

Tahiti, le 15 août 2022 – En plein ping-pong sémantico-politique sur la qualité de "mendiant" auprès de Paris ou de l'ONU, le président du Tavini, Oscar Temaru, a adressé un nouveau communiqué au sénateur, Teva Rohfritsch.



Le ping-pong continue entre le sénateur Teva Rohfritsch et le président du Tavini huiraatira Oscar Temaru. Après les communiqués et conférences de presse, le parti indépendantiste s'est fendu vendredi d'une nouvelle saillie à l'encontre du parlementaire Tapura. Dans le viseur du leader souverainiste, les déclarations de Teva Rohfritsch selon lesquelles une Polynésie française-Maohi Nui indépendante serait "une mendiante dans les couloirs de l'ONU à la recherche d'aides internationales". Pour Oscar Temaru, son contradicteur "prouve encore qu'il est enfermé dans ce qui s'apparente à une ligne de métro ponctuée de deux stations : Paris et Papeete, et qu'hors de cette relation bilatérale de soumission à la capitale métropolitaine, il n'y aurait point de salut pour le peuple maohi".



Mais pour le Tavini, c'est se "tromper" par "crainte du résultat des territoriales de 2023" que de raisonner comme le sénateur. Et Oscar Temaru en veut pour preuve les "ressources naturelles et richesses sous-marines" estimées selon lui à "75 000 milliards de dollars US". Soit 8 850 000 milliards de Fcfp. "Souverain et détenteur d'un siège et d'une voix à l'ONU, nous négocierons d'égal à égal avec nos partenaires, que ce soit l'Australie, la Chine, les Etats-Unis, la France ou le Japon les droits d'exploration et d'exploitation de nos ressources." Et le président du Tavini de conclure en réitérant son "souhait" à Teva Rohfritsch : "ne vous trompez pas de combat, collaborez avec nos trois députés sur la protection de l'emploi local et sur la reconnaissance de notre droit de propriété sur nos ressources naturelles".