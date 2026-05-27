

​Teihoarii Peterano, militaire polynésien, retrouvé mort

Tahiti, le 24 juin 2026 - Un militaire originaire de Polynésie française a été retrouvé sans vie dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne en France. Teihoarii Peterano, caporal-chef de première classe au 31e régiment du génie, était âgé de 35 ans. Une cagnotte a été ouverte par la famille pour “aider à financer ses obsèques ainsi que le rapatriement de son corps vers son île natale”.



Teihoarii Peterano, un militaire d'origine polynésienne, est décédé à Castelsarrasin en France dans la nuit de mardi à mercredi. Selon la page Facebook “Être Militaire”, c'est son fils de 11 ans qui a découvert son corps vers 2 h 45 du matin (heure francaise) dans le jardin de la maison familiale. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et du Samu 82, et de longues tentatives de réanimation, le militaire n'a pas pu être sauvé.



Marié et père de trois enfants, Teihoarii Peterano comptait quatorze années de service au sein de l'armée française et avait participé à de nombreuses missions. D'après les premières constatations de la police, l'intervention d'un tiers a été écartée. Le parquet de Montauban a néanmoins ordonné une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès qualifié de “violent”. La disparition du militaire a provoqué une vive émotion au sein du 31e régiment du génie. Le colonel Basile Caire a ouvert une cellule de crise et a rendu hommage à un militaire “exemplaire, dévoué et unanimement apprécié par ses chefs et ses camarades”.



Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages de condoléances ont également été publiés par ses proches, ses frères d'armes et des internautes polynésiens. Beaucoup ont salué la mémoire d'un homme décrit comme “bienveillant”, “respecté” et profondément attaché à sa famille.

​Une cagnotte en ligne a également été lancée par la famille afin de financer ses obsèques et le rapatriement de son corps vers son île natale de Rurutu. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, ses proches indiquent que “son départ laisse un grand vide dans le cœur de sa famille, de ses proches et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître”. Pour participer à la cagnotte : https://pay.sumup.com/b2c/QGNZWOJO

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 24 Juin 2026 à 11:44 | Lu 1768 fois



