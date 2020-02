​Tea Frogier : "Le texte sur la péréquation est prêt"

Tahiti, le 10 février 2020 – En marge de sa conférence de presse de présentation de l’Observatoire polynésien des énergies jeudi dernier, la ministre en charge de l’Energie, Tea Frogier, a annoncé que le texte très attendu sur la péréquation des tarifs de l’électricité en Polynésie française était « prêt » en interne, et qu’il serait très prochainement transmis pour avis aux communes et aux opérateurs privés.



C’est l’une des réformes les plus attendues du gouvernement depuis ces cinq dernières années. Le projet de loi du Pays sur la péréquation des tarifs de l’électricité sur l’ensemble de la Polynésie française est « prêt », selon la ministre en charge de l’Energie, Tea Frogier. C’est la ministre elle-même qui l’a annoncé à Tahiti Infos la semaine dernière, en marge de sa conférence de presse sur les chiffres de l’Observatoire polynésien des énergies. « Les équipes du ministère de l’Energie, du Service de l’énergie et d’autres services de notre administration –parce qu’il y a un gros volet financier et fiscalité– ont travaillé sur un texte pour la péréquation. Le projet de texte est prêt et finalisé en interne. C’est à dire que les équipes ont travaillé sur le principe d’une péréquation, d’un tarif unique et des modalités à mettre en place. Ce qui est prévu, c’est qu’on puisse transmettre ce projet de texte aux opérateurs concernés, c’est à dire principalement les communes et les opérateurs privés comme EDT-Engie par exemple, pour qu’ils jettent un œil et qu’ils nous fassent un retour », a déclaré Tea Frogier.



Attendu depuis 2015, lors de la sortie du plan de transition énergétique du Pays, le projet de mise en place d’une péréquation des tarifs de l’électricité doit permettre d’élaborer un mécanisme de compensation des coûts des tarifs de l’électricité entre les différentes îles de la Polynésie française. Le dispositif est réclamé à la fois par les communes –compétentes en matière d’énergie– et par les opérateurs privés qui pestent à chaque renouvellement de concession en matière d’énergie contre l’absence de visibilité sur le coût réel de production de l’électricité. On l’a encore constaté la semaine dernière avec l’appel d’offre pour la concession de Moorea-Maiao, reporté à juillet dans l’attente du texte sur la péréquation. Selon Tea Frogier, le projet de loi du Pays devrait être présenté à l’assemblée dans le courant de l’année 2020.