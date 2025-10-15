

​Tautira : la résidence Teavaava prend vie

Tahiti, le 6 novembre 2025 - La remise des clés par l’OPH a eu lieu vendredi dernier. Originaires de Tautira, les familles locataires ont pris possession de leurs logements avec enthousiasme, souvent après plusieurs années d’attente. Malgré des loyers “un peu élevés”, ce nouveau lotissement social de 32 fare implanté au cœur du village offre de nombreux atouts.





Deux nouveaux lotissements sociaux ont été inaugurés à quelques jours d’intervalle à Taiarapu-Est. Après La Dorsale de Afaahiti (lire encadré ci-dessous), c’était au tour de la résidence Teavaava de Tautira d’accueillir ses premiers locataires, vendredi 31 octobre. La remise des clés s’est tenue en présence du ministre du Logement, Oraihoomana Teururai, des agents de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) et du maire délégué de Tautira, Ueva Hamblin. Implanté au cœur du village, ce lotissement compte 32 logements individuels mitoyens du F3 au F5, dont deux adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR), destinés à la location simple pour des familles aux revenus modestes. Chaque maison dispose de son propre jardin et parking, complétés par des espaces collectifs, comme une aire de jeux pour enfants. Lancée en juin 2022 avec la pose de la première pierre, cette opération a été financée par l’État et le Pays pour un montant de 1,3 milliard de francs.



​“L’emplacement est idéal”

Ce jeudi matin, les familles profitaient d’un café sur leur terrasse avant de couper l’herbe ou de vider les derniers cartons pendant que les enfants jouaient dans les allées, où l’on retrouve quelques arbres fruitiers hérités de l’ancienne exploitation agricole. Chez Nathalie Marere-Ching Hon, la transition se fait progressivement et avec le sourire. “On s’installe petit à petit. Avec mon mari et nos deux enfants, on vivait chez mes parents où nous étions nombreux. Ça fait bizarre d’être juste entre nous : je cherche encore mes repères, mais je suis vraiment contente ! On se sent bien ici, avec une belle vue sur la vallée et les montagnes depuis l’une des chambres à l’étage. On n’a pas de voiture, juste un vélo, donc l’emplacement est idéal pour aller au magasin, à la mairie, à l’école et à l’église”, confie-t-elle.



Enthousiasme partagé par sa voisine, Mahealani Tupuaitua, attributaire d’un F5 avec son conjoint et leurs trois enfants pour que chacun puisse avoir son espace : “C’était important pour nous d’avoir un logement ici parce que mon mari est de Tautira et c’est aussi là que mes enfants ont grandi. On est vraiment dans le village : ça nous plaît carrément ! On va pouvoir passer Noël et le jour de l’An chez nous.”



En couple avec deux enfants, Vahina Tauira a investi ce nouveau logement avec soulagement, déterminée à aller de l’avant. “On n’y croyait plus ! On voulait rester dans le berceau de notre enfance à Tautira, où on est bien ancré. On espère qu’on pourra bénéficier de l’aide au logement, parce que le loyer est un peu élevé par rapport aux anciens lotissements. On est à 84 000 francs par mois, charges comprises. Je travaille et mon concubin vient de commencer un travail cette semaine, donc on fait en sorte de pouvoir financer cette location. Ça vaut le coup !”, assure-t-elle.



​“J’aime cet esprit de village”

Tevaite Yee On apprécie l’intimité de son F4 en gardant une part de vie en collectivité. “On vivait en grande famille : c’est bien quand tu es jeune, mais quand tu commences à construire ta propre petite famille, c’est moins évident. La vie en lotissement, ça me convient, car j’aime cet esprit de village auquel on est habitué à Tautira. Je peux même aller au travail à pied à l’école maternelle !”, se réjouit-elle. Avec son mari et leurs deux filles, Élodie Bonno confirme : “On s’entend bien avec nos voisins. On se connaît déjà ! C’est proche des commodités. On peut faire beaucoup de choses à pied et la mer n’est pas très loin.” Comme la plupart des lotissements sociaux récents, Teavaava bénéficie d’une maison associative où les résidents pourront se réunir pour harmoniser la vie au sein de la résidence.



Changement de vie aussi pour Nathalia Marere, Jeannot Teriitehau et leur fille. “On vivait à la campagne, au Fenua ‘Aihere, au-delà de la route. On est heureux d’avoir notre propre logement au village. C’est plus pratique pour moi, car je travaille en ville. Pendant trois ans, j’ai fait la navette en bateau et sur la route, tôt le matin et tard le soir”, confie le chef de famille, ravi de pouvoir passer plus de temps avec les siens.



Le maire délégué est “globalement satisfait” de cette opération. “Sur Tautira, je pense qu’on est bien dotés avec ce cinquième lotissement social”, remarque Ueva Hamblin, qui va continuer de suivre ce dossier pour soutenir les attributions en faveur des demandeurs de Tautira et des environs. En effet, huit logements seraient encore vacants suite à des désistements, notamment en raison du montant des loyers avant déduction de l’Aide familiale au logement (AFL) pour les foyers éligibles. L’élu sera aussi “vigilant” sur le plan de l’évacuation des eaux pluviales dans l’ensemble du quartier, régulièrement inondé.



D’où la réalisation d’un terrassement pour surélever les fare de la résidence, une précaution qui se matérialise par une pente en bout de jardin, pas au goût de tous. Un détail par rapport au principal souhait formulé par la plupart des familles locataires de Teavaava interrogées, qui espèrent un jour être en mesure de “devenir propriétaires”.



​La Dorsale inaugurée à Afaahiti La remise des clés de la résidence La Dorsale s’est tenue le mercredi 22 octobre sur les hauteurs de Afaahiti. Financée intégralement par le Pays à hauteur de 1,9 milliard de francs, elle comprend 40 logements du F3 au F5 – avec stationnements et aires de jeux – destinés à la location pour des familles aux revenus inférieurs à deux Smig. Un séminaire d’intégration s’était tenu un mois plus tôt pour informer les futurs locataires de leurs droits et devoirs concernant l’entretien du logement et le paiement du loyer, avec une sensibilisation à la gestion de la consommation énergétique dispensée par Électricité de Tahiti (EDT).

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 6 Novembre 2025 à 16:12 | Lu 175 fois



