

​Taimana Hargous conserve le Trophée de Moorea

Moorea, le 4 mai 2026 - Taimana Hargous, chez les hommes, et Rarau Taerea-Pani, chez les femmes, ont remporté ce week-end le Trophée de Moorea. Dans les autres catégories, les vainqueurs sont Tevai Tsing, en seconde série hommes, Mileana Maihi, en seconde série dames, et Jonah Davin, en juniors mixtes. Alain Marte, chez les hommes, et Hortense Schwarz-Ah-Lo, chez les femmes, ont remporté pour leur part le titre chez les seniors de plus de 55 ans.





L’AS Moorea Golf Club, en partenariat avec le Moorea Green Pearl Golf Course, a organisé ce week-end le Trophée de Moorea 2026, au golf de l’île Sœur. Quatre-vingt-onze joueurs, issus des clubs de Tahiti et de Moorea, étaient en lice dans cinq catégories différentes : les premières séries hommes, les premières séries dames, les secondes séries hommes, les secondes séries dames, les juniors mixtes, ainsi que les Masters hommes de plus de 55 ans.



Pour la deuxième année consécutive, Taimana Hargous, du club Fei Pi 1923, a remporté le trophée chez les hommes avec un total de 223 points. Le jeune golfeur devance les deux pensionnaires du club Fun Golf : Tuaraina Tamana, deuxième avec 235 points, et Jean-François Cazaux, troisième avec 238 points. “Je suis content de cette victoire, parce qu’elle n’était pas acquise ce matin au début de la partie. Je n’ai pas lâché, je me suis bien battu et j’ai mieux tenu que les autres joueurs aujourd’hui. J’étais ex æquo avec Matahiapo Wohler au premier jour. Hier, je lui ai pris deux coups sur les 18 trous. J’avais donc deux coups d’avance ce matin. Par rapport aux autres tournois, c’est vrai qu’il (Matahiapo Wohler, NDLR) est en forme depuis le début de la saison. Mais il a connu deux mauvais jours ce week-end”, a réagi le vainqueur, Taimana Hargous. “Je joue ici depuis que j’ai commencé le golf, donc je pense que je connais mieux le parcours que les autres joueurs. Et puis, j’étais confiant aujourd’hui. J’ai cru en mon jeu.”

Rarau Taerea-Pani domine la catégorie féminine Rarau Taerea-Pani, du club Fei-Pi 1923, continue pour sa part de dominer la catégorie féminine en remportant le trophée en première série dames avec un total de 230 points. Le podium est complété par Vaimiti Tunoa (du club Fei-Pi 1923), deuxième avec 247 points, et Maelhy Le Comte Di Paolo, troisième avec 253 points. “Je suis très contente, surtout après cette dernière journée, car j’ai vraiment pu montrer mon niveau, contrairement aux deux premières journées. Aujourd’hui, cela a été plus facile parce que mes coups passaient mieux que lors des deux premières journées, pendant lesquelles j’étais un peu ans le dur”, a réagi Rarau Taere-Pani. “J’ai été en difficulté parce que certains compartiments de mon jeu, notamment mes attaques de green, ne fonctionnaient pas. Lors des deux premiers jours, ce n’était pas du tout ça. J’avais surtout du mal sur le retour, sur les neuf trous du haut. La différence aujourd’hui, c’est que j’ai su garder le même niveau d’énergie du début à la fin. Je n’ai pas commis de grosse erreur.”



Dans les autres catégories, Tevai Tsing l’a emporté en seconde série hommes, devant Antoine Venot, deuxième, et Ronald Raffray, troisième. Mileana Maihi s’est, pour sa part, imposée en seconde série dames devant Juanita Tauira, deuxième, et Karina Paez, troisième. Dans la catégorie des seniors de plus de 55 ans, Alain Marte s’est imposé chez les hommes devant Tuariihionoa, deuxième, et Gilles Yau, troisième. Chez les femmes, Hortense Schwarz-Ah-Lo l’a emporté devant Yvonne Wimer, deuxième, et Élisabeth Sider, troisième. Enfin, chez les juniors mixtes, Jonah Davin s’est adjugé la victoire.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 4 Mai 2026 à 20:23 | Lu 227 fois



