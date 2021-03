​Tahiti Infos gratuit chaque mercredi

Tahiti, le 7 mars 2021 – C'est une mesure exceptionnelle pendant cette période de crise, votre quotidien Tahiti Infos sera temporairement gratuit chaque mercredi durant les prochains mois !



Comme annoncé la semaine dernière dans nos colonnes, à compter de cette semaine votre quotidien Tahiti Infos sera exceptionnellement gratuit chaque mercredi. Une offre spéciale qui sera mise en place durant les prochains mois, pendant toute la période de suspension de l'impression de notre journal gratuit Les Nouvelles et pour toute la période de ralentissement économique subie par l'ensemble des secteurs d'activité polynésiens en raison de la crise Covid et de la fermeture des frontières.



Une fois par semaine, grâce à cette opération, votre quotidien Tahiti Infos sera disponible en libre accès dans tous vos commerces habituels. Et il sera également mis à disposition dans 250 points de distribution à Tahiti, Moorea et aux îles Sous-le-vent avec un très large tirage, pour permettre au plus grand nombre de découvrir –ou redécouvrir– notre journal.



Pendant cette période, toute l'actualité et les informations de Tahiti et des îles resteront également disponibles et consultables –en version entièrement gratuite– sur notre site tahiti-infos.com.



Avec cette nouvelle offre spéciale, le groupe Fenua Communication –éditeur de Tahiti Infos et des Nouvelles– s'adapte et réagit face à une crise qui bouleverse nos modes de vie et l'économie entière du fenua, avec pour seuls objectifs et ambitions d'informer le plus largement nos lecteurs.



Merci pour votre fidélité et à bientôt dans nos colonnes.