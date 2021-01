​Tahiti Air Charter à la rencontre des Marquisiens

Ua Pou, le 24 janvier 2021 - Après avoir rencontré les maires de la CODIM à Nuku Hiva et la population de Ua Huka, c’était au tour de Ua Pou d’accueillir la mission technique de Tahiti Air Charter pour la mise en place des deux lignes visées par la délégation de service public (DSP) concernant l’exploitation des lignes déficitaires de Nuku Hiva - Ua Pou et Nuku Hiva - Ua Huka pour les 5 années à venir.



L’équipe composée d’Emmanuel Bonifait, directeur d’exploitation de Tahiti Air Charter ; Corine Fortin, responsable qualité et sécurité et de Paul Zavattero, pilote et responsable des opérations au sol est venue à la rencontre des maires de la CODIM (Communauté des Communes des Iles Marquises) et des responsables de l’aviation civile de chaque île pour échanger sur les besoins de la population et faire un audit des infrastructures. Ils termineront leur tournée à Hiva Oa.



La branche marquisienne de Tahiti Air Charter, sera baptisée « Enata ». Elle fera partie du groupe familial Degage qui compte une quinzaine de sociétés (dont Aremiti) et 270 collaborateurs.

Tahiti Air Charter a été lancé en 2018 avec pour mission de relancer le transport en hydravion en Polynésie, moyen de transport qui n’avait plus été utilisé depuis 60 ans.

Depuis Raiatea où elle est basée, la compagnie opère des vols touristiques ou à la demande sur une ligne Raiatea - Bora Bora - Maupiti avec un Cessna 208 caravan en version hydravion ou terrestre.

La petite équipe -qui se veut réactive et rassurante- est composée de 8 personnes travaillant à Raiatea et deux autres à Tahiti.