

​Tāmā’a maita’i au CJA de Vairao

Tahiti, le 15 octobre 2025 – Le Centre des jeunes adolescents (CJA) de Vairao a inauguré son restaurant d’application, ce mercredi midi. Apprentis et enseignants ont mis les petits plats dans les grands en proposant un menu bistronomique piloté par le nouveau moniteur de cuisine, Tapu Mairai. Les réservations ont affiché complet avec 26 convives, tous conquis. L’initiative sera renouvelée régulièrement, l’objectif étant de redonner le goût de l’école aux élèves avec un projet d’orientation professionnelle à la clé.





Mini-brochette de thon mariné et légumes croquants, souris d’agneau braisée au miel et aux épices accompagnée d’une purée de pommes de terre, et crème brûlée à la vanille de Teahupo’o au tarif de 3.200 francs par personne. C’était le menu du jour au CJA de Vairao pour le service inaugural de son restaurant d’application. Une partie des 16 élèves étaient aux fourneaux, quand d’autres avaient revêtu leur plus belle chemise pour assurer l’accueil et le service en salle.



​“On croit beaucoup en eux”

Ce projet a été impulsé par le nouveau moniteur de cuisine, Tapu Mairai. Résident de Teahupo’o, il est passé par le lycée hôtelier en tant qu’élève, puis par plusieurs restaurants et CJA en tant que professionnel, déterminé à mettre sa rigueur et sa bienveillance au service des jeunes en situation de décrochage scolaire. “On a fait le choix d’un menu bistronomique avec de bons produits tout en étant rapide au niveau du dressage. Les premiers à l’avoir testé, ce sont les élèves !”, explique-t-il quant à la préparation de cet événement aux multiples enjeux. “On a décidé de faire des repas d’application pour changer l’image du CJA. Ce sont des élèves qui rencontrent des difficultés en enseignement général, mais une fois qu’ils sont en cuisine, ils se sentent valorisés. Ils sont fiers de montrer ce dont ils sont capables. Notre objectif, c’est de les envoyer au lycée professionnel ou hôtelier. On croit beaucoup en eux ! Quand ils arrivent en CAP, ils sont en avance sur la pratique. J’ai des élèves qui sont allés jusqu’en BTS : c’est très gratifiant”, poursuit-il.



​Des réservations pour 2026

Entre les préparatifs et l’accueil, c’est toute l’équipe qui s’est mobilisée, soit deux moniteurs et deux enseignantes. Les élèves de l’atelier bois ont également apporté une touche de décoration en réalisant un comptoir sur mesure pour l’occasion, surmonté d’une pergola. D’autant que ce premier repas d’application a affiché complet : des élus et des agents communaux, des représentants du CJA de Tautira et de l’école de Vairao, et des administrés ont répondu présents, tous solidaires de l’initiative et enthousiastes à l’idée de déguster les plats concoctés par les apprentis. “On s’était fixé 20 personnes, mais nous avons dû monter à 26 couverts, et nous avons déjà des réservations pour le prochain repas d’application, qui se fera début 2026”, se réjouit la directrice du CJA de Vairao, Rovena Faoa. “C’est la finalité du parcours de formation des élèves. C’est un exemple concret pour leur projet d’orientation, où le savoir-faire et le savoir-être rentrent en compte.”



Bilan concluant pour ce coup d’essai, y compris pour les élèves, comme nous l’a confirmé Aorai Rochette, 15 ans : “J’ai choisi le service parce que j’aime le contact avec les clients. C’est une bonne première expérience. C’est motivant ! J’aimerais bien continuer ma formation au lycée hôtelier.” Les prochains repas d’application promettent de “monter en niveau” avec des recettes variées et encore plus élaborées, alors avis aux gourmands ! Tout en sachant que ce projet pédagogique en appelle un autre, puisque les fonds récoltés serviront à financer un voyage culturel en Nouvelle-Zélande, dans la continuité d’un précédent déplacement à Raiatea.

Marthe, cliente : “Tout est excellent !” “Tout est excellent ! Je ne m’attendais pas à des plats de cette qualité. Quand j’ai vu l’annonce avec le menu, ça m’a donné envie. Et c’est important de venir soutenir nos enfants du CJA. J’ai déjà prévu de revenir en famille pour la prochaine édition et je vais en parler autour de moi, parce que je pense que ça peut intéresser du monde.”

​Plus d’infos Par téléphone au 89.36.29.89. ou sur la page Facebook CJA Tavania Vairao.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 15 Octobre 2025 à 17:15 | Lu 469 fois



