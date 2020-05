​Suspicion de Covid-19 : Le navire péruvien à Nuku Hiva mercredi matin

Tahiti, le 19 mai 2020 - Le navire de pêche péruvien dérouté vers Nuku Hiva avec trois marins suspectés d'être porteurs de Covid-19 est attendu vers 6 heures mercredi matin dans l'archipel des Marquises.



Le navire doit jeter l’ancre dans la baie inhabitée de Haahopu. Le site est utilisé pour l’avitaillement en carburant des avions et se situe à une quinzaine de minutes de l’aérodrome de Terre déserte, au Nord-Ouest de l’île. Parmi ces malades embarqués, deux auraient de la fièvre et un serait en détresse respiratoire. Une équipe médicale doit être dépêchée à bord mercredi matin pour effectuer des tests et consultations sur l’équipage. Et les trois malades devraient directement être évacués pour raison sanitaire en direction de Papeete à bord d’un avion militaire.