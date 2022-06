​Sursis et relaxes dix ans après la mort du docker

Tahiti, le 21 juin 2022 – Le grutier qui était à la manœuvre en 2012 au Port de Papeete lors de la mort d'un docker écrasé par un conteneur a été condamné mardi à 18 mois de prison avec sursis. Les deux sociétés J.A. Cowan et Sat Nui, ainsi que leurs responsables, ont en revanche été relaxés.



Dix ans après la mort d'un docker sur le port de Papeete, écrasé par un conteneur lors d'une manœuvre nocturne, le tribunal correctionnel a condamné mardi matin le grutier qui opérait à l'époque à 18 mois de prison avec sursis. Il a en revanche prononcé la relaxe des sociétés d'acconage J.A. Cowan et Sat Nui, ainsi que de leurs responsables légaux, Vicenzo Silvestro et Éric Malmezac.



Rappelons que dans cette affaire, le 3 juillet 2012 au soir, un manœuvre de 33 ans -habituellement affecté à des travaux de déménagement pour la société J.A. Cowan- se trouvait sur le pont d'un navire pour réceptionner le chargement d'un conteneur. Alors que le chargement avait été fixé sur le bateau, le grutier qui officiait ce soir-là avait relevé sa grue sans s'apercevoir qu'elle était encore attachée au conteneur. Sous la puissance de l'engin, le conteneur avait été arraché au sol et projeté sur le jeune manœuvre qui se trouvait à proximité. Écrasé par la charge, la victime était décédée après l'accident. Lors du procès, il y a deux semaines, les débats avaient mis au jour le rôle exact du grutier lors du drame. Un homme "préoccupé", selon ses collègues, et accaparé par des problèmes conjugaux. Et surtout, un professionnel qui ne s'était pas rendu compte que sa grue était toujours attachée au conteneur lors de la manœuvre. Une "erreur d'inattention", couplée avec un problème de sécurité puisque la victime n'aurait pas dû, elle non plus, se trouver dans cette zone au moment de l'opération.



Le parquet avait requis six mois de prison ferme et 700 000 Fcfp d'amende contre le grutier, qui n'écope finalement que de 18 mois de prison avec sursis. La question du respect des normes de sécurité avait également été évoquée à l'audience il y a deux semaines. Mais la responsabilité des deux sociétés, Sat Nui -propriétaire de la grue- et J.A. Cowan, n'a finalement pas été retenue dans ce triste dossier.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 21 Juin 2022 à 09:51