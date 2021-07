​Succès des administrations en visite à Bora Bora

À la sortie de son entrevue avec une responsable des Affaires maritimes, René a le sourire. Il vient d’acheter un bateau de plaisance mais il ne savait pas quels papiers étaient nécessaires pour la navigation. Il a obtenu des réponses à toutes ses questions. "L’initiative est à saluer. Nous n’avons pas toujours la possibilité de nous déplacer à Tahiti pour toutes ces démarches administratives et parfois, au téléphone, c’est assez difficile de tout saisir. C’est une bonne chose pour la population de Bora."



La Direction de la culture et du patrimoine (DCP) était représentée par Meari qui avoue que la dizaine de personnes qu’elle a rencontrée semblait enchantée par cette journée de soutien. Les questions les plus récurrentes concernaient les aides et les subventions que peut proposer la DCP, mais également la mise en place de projets culturels, de créations d’activités artistiques et littéraires envisagées par les associations.

Un père de famille s’est déplacé avec sa fille pour se renseigner sur les modalités à respecter concernant la construction d’une maison sur un terrain familial. La Direction de la construction et de l’aménagement (DCA) a fourni toutes les réponses nécessaires pour que ce projet aboutisse.



Le stand de la santé a eu de surprenants visiteurs. Farahinano et Sylvana se réjouissaient d’avoir pu échanger avec des personnes qui ont eu le courage de venir parler de leur addiction au tabac, notamment au paka. "Nous apportons une aide sur le moment à ces personnes en difficulté mais nous leur proposons également un suivi téléphonique. Notre rôle est aussi de trouver des solutions pour l’approvisionnement des produits comme les substituts nicotiques. Nous distribuons des guides sanitaires et mettons en place des campagnes d’affichage" déclare Sylvana.



Quant à Jean-Jacques, responsable du stand Jeunesse et sports, il était ravi d’avoir pu apporter des solutions aux représentants d’associations venus chercher des idées sur l’organisation de tournois et savoir quelles subventions pouvaient leur être allouées.

Il y avait étonnamment un stand « vanille ». Venus de l’île voisine Raiatea, Line et Mihimana étaient disponibles pour apporter leur soutien aux personnes qui désiraient avoir des renseignements sur la création et la faisabilité d’une vanilleraie à Bora Bora. Environ dix personnes se sont assises au stand pour connaître les techniques et les formations à suivre dans ce domaine. Mihimana s’est même déplacé dans une vanilleraie qu’il suit depuis sa création pour apprécier et évaluer son évolution.

Prochaine étape, Huahine, vendredi 16 juillet.