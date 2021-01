​Stéphane Chin Loy garde la présidence de la CCISM

Président de la CCISM depuis 2011 –et même avant cela entre 2001 et 2003– Stéphane Chin Loy a été reconduit dans ses fonctions vendredi, rapportent nos confrères de Radio 1. Une élection de mi-mandat, à l'occasion de laquelle aucune autre candidature n'a été proposée face à l'indéboulonnable président. Le collège de la Chambre et son bureau restent inchangés, avec Clet Wong au poste de premier vice-président, Alain Gissaud deuxième vice-président, Teiva Buchin troisième vice-président, Christine Temarii comme trésorière, Poema Tang comme trésorière adjointe, Gilbert Chune au poste de secrétaire et Eric Malmezac de secrétaire adjoint.