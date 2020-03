​Six mois ferme pour un braqueur amateur

Tahiti, le 4 mars 2020 - Un jeune homme a été condamné lundi en comparution immédiate à un an de prison dont six mois avec sursis. Le 27 février, en compagnie d’un mineur, il avait braqué deux vigiles d’un supermarché de Faa’a à l’aide d’une arme factice avant de prendre la fuite.



Le 27 février dernier, un jeune homme majeur et un mineur se rendent dans un supermarché de Faa’a où ils entreprennent de voler un vélo. Alors que le plus âgé des deux mis en cause essaye de couper l’antivol, il est interrompu par un vigile qu’il braque à l’aide d’une arme factice. Le deuxième vigile est également mis en joug et les deux voleurs prennent la fuite. L’un est interpellé peu après par les agents de la DSP, l’autre par les gendarmes de Faa’a.



Présenté en comparution immédiate lundi pour répondre de ces faits, l’auteur principal des faits a dû faire face aux vigiles qui sont venus témoigner à la barre de la peur qu’ils avaient ressentie lorsqu’ils ont été braqués. Employés de la grande surface depuis plusieurs années, les deux victimes ont expliqué qu’elles n’avaient jamais subi une telle agression.