

​Sept radios prolongées provisoirement à Tahiti

Tahiti, le 18 février 2026 - Plusieurs radios associatives et commerciales polynésiennes ont obtenu une prolongation de leur autorisation de diffusion mais doivent renégocier rapidement leurs conventions sous peine de voir leurs fréquences remises en appel à candidatures.



C’est le site internet Megazap qui le relève dans une publication datée de ce mercredi 18 février. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) Polynésie française a autorisé la reconduction, pour une durée de cinq ans et hors appel aux candidatures, de plusieurs autorisations d’émettre à des radios de Polynésie française. Une décision publiée au Journal officiel de la République française mercredi.



La décision a été prise considérant que ces radios, associatives ou commerciales n’avaient pas de “motifs légaux susceptibles de faire obstacle à une reconduction hors appel”. Sans ces autorisations, sept radios auraient été forcées de stopper leur diffusion le 10 novembre prochain. Elles doivent cependant se mettre en conformité au plus tard le 10 mai 2026, faute de quoi leurs autorisations pourraient leur être retirées.



Ces autorisations provisoires concernent les radios La Voix de l’Espérance (LVDL), diffusée à Tahiti, Huahine, Raiatea, Bora Bora et Niau, Radio Maria no te Hau diffusée à Tahiti, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa et Mangareva mais aussi Radio Rurutu ou encore Radio Te Vevo à Tahiti et Raiatea.



Du côté des radios commerciales, “la décision inclut notamment NRJ Tahiti, exploitée par la SARL PAC FM, Tahiti Web Radio, ainsi que Radio Te Reo o Tefana, présente sur plusieurs zones de Tahiti et à Raiatea”, précise le site Megazap.



L’ensemble de ces reconductions demeure “sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale”, précise l’annexe.



La décision de l’Arcom a été prise de sorte que ces radios puissent continuer la diffusion de leurs programmes “tout en conservant un levier de contrôle via la renégociation des conventions”.



Les autorisations sont déclarées reconductibles pour une durée de cinq ans, hors appel aux candidatures.



À défaut d'accord sur les termes de la convention entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le titulaire au plus tard le 10 mai 2026, les autorisations correspondantes ne pourront pas être reconduites hors appel aux candidatures. Six mois avant la date d'expiration de ces autorisations, l'Arcom Polynésie française se prononcera définitivement sur leur reconduction.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Février 2026 à 17:10




