​Sept Tahitiens passent le premier tour de la Rangiroa Pro

Tahiti, le 3 mars 2020 – Sur les 16 Tahitiens engagés dans la Rangiroa Pro, seuls 7 surfeurs locaux se sont qualifiés mardi pour le second tour de la QS 1000.



Épreuve de QS 1000 du circuit qualificatif pour la ligue mondiale de surf, la Rangiroa Pro a débuté mardi sur le site de Avatoru à Rangiroa aux Tuamotu. Au premier tour, le Tahitien O’Neill Massin a ouvert le bal dès la première série pour se qualifier dans un mouchoir de poche entre deux Hawaiiens, avec un score de 9,43 contre 9,94 et 9,23 pour ses deux adversaires du jour. Moins de chance en revanche dans la deuxième série pour Édouard et Jacques Monchau, tous deux éliminés – avec respectivement des notes de 6,74 et 6,37 – toujours face à deux Hawaiiens – 13,00 et 11,63. Dans la quatrième série également, le surfeur local Eimeo Czermak s’est fait sortir avec un trop faible 7,96 face (encore) à deux surfeurs hawaiiens et leurs 10,90 et 12,77.



Teiva Tetahio, en revanche, a dominé la sixième série avec un beau 12,10. Plus heureux que son compatriote, Ludo Horoi, qui a décroché un joli 10,20 mais terminé seulement troisième sur la même série. Et de deux Tahitiens au deuxième tour. Dans la neuvième série, Manakei Kahiha, a manqué la qualification en terminant troisième avec seulement un score de 6,10. La dixième série a vu Turo Ariitu et Heifara Tahutini Jnr. prendre les première et deuxième places qualificatives avec 11,43 et 9,96. Tuati Voirin s’est en revanche fait sortir sur la même série avec un trop faible 3,76. Et de quatre Tahitien au deuxième tour.



Dans la série 11, Jocelyn Poulou s’est qualifié en deuxième position avec un 10,00 tout rond, devant Teiva Tairoa, trop juste avec son 8,33. Et de cinq Tahitiens. Enfin, la série 14 était exclusivement composée de quatre surfeurs tahitiens. Et c’est Teoro Tahutini (13,30) qui a tiré son épingle du jeu, devant Tereva David (10,50). Vehiatua Prunier (9,60) et Poenaiki Raioha (7,13) se sont fait sortir. Et de sept Tahitiens qualifiés pour le second tour et la suite de la compétition.