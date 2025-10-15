

​Sarah Teriitaumihau quitte Paris pour intégrer la présidence

Tahiti, le 5 novembre 2025 - Sarah Teriitaumihau intégrera la présidence en tant que cheffe de la communication à la présidence en fin de semaine.





Selon nos confrères de Radio 1, la directrice de la Délégation de la Polynésie française à Paris, Sarah Teriitaumihau, va rejoindre sous peu la présidence pour reprendre le poste de cheffe de la communication laissé vacant après l’annonce du départ de Jeanne Peckett-Pouira pour des projets personnels.



Une heure plus tard, les rédactions recevaient un communiqué de cette même Délégation à Paris qui assure s’engager “dans une réforme structurelle (…) pour mieux servir ses publics”.



Alors que dans le même temps, la Délégation calédonienne semble vivre ses dernières heures dans l’Hexagone, la Délégation polynésienne explique pour sa part poursuivre sa redynamisation après un travail de “reconstruction” et “d’animation d’un réseau institutionnel”, couplé à “une programmation culturelle renouvelée et la réouverture du bâtiment du boulevard Saint-Germain, transformé en lieu ouvert à la communauté et aux partenaires extérieurs” et “une stratégie éditoriale destinée à valoriser les talents et relayer l’actualité du territoire”.



La Délégation entend aussi poursuivre “la relance de la gestion patrimoniale du Pays dans l’Hexagone, avec notamment un programme de rachat de foyers étudiants pour offrir des espaces adaptés aux besoins de la communauté”.



Désormais, la Délégation de la Polynésie française souhaite se doter d’un cadre adapté à son fonctionnement et à ses missions de représentation, de coopération et d’accompagnement de la communauté polynésienne en Europe.



Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite concernant la future direction qui reprendra la tête de la Délégation après le départ de Sarah Teriitaumihau.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Novembre 2025 à 15:29




