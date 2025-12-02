Tahiti Infos

​Saisie de langoustes dans la zone protégée de Mataiea


Tahiti le 30 décembre 2025. Des langoustes ont été pêchées dans la zone de Rāhui à Teva i Uta.

La mairie de Teva i Uta a communiqué ce mardi sur une saisie réalisée lundi soir par la police municipale, suite à la pêche d’une trentaine de langoustes dans la zone de Rāhui à l’extérieur. De plus, certaines d’entre-elles étaient hors calibre alors que d’autres étaient porteuses d’œufs.

Un rapport d’enquête a été transmis à la Gendarmerie ainsi qu’à la Direction des Ressources Marines (DRM).

Les langoustes encore vivantes ont été remises dans leur habitat naturel ce matin.

La mairie de Teva i Uta rappelle que les zones de Rāhui sont surveillées et protégées.

L’arrêté n° 984 CM du 2 juillet 2025, établissant une Zone de Pêche Réglementée (ZPR) dans le lagon de Mataiea visant à encadrer la pêche et à protéger les ressources marines est consultable sur le site internet de la commune : https://commune-tevaiuta.pf/arrete-n-984-cm-du-2-juillet.../
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 30 Décembre 2025 à 12:49
           


