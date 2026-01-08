​Saisie de 4,24 tonnes de cocaïne en haute-mer

La cargaison, qui n’était pas destinée à la Polynésie française, a été détruite (Crédit : HC/FAPF NARCOPS).
Tahiti, le 4 février 2026 – Deux semaines après une saisie record de près de 5 tonnes, ce sont 4,24 tonnes de cocaïne qui ont été interceptées par la Marine nationale dans les eaux polynésiennes ce lundi, en partenariat avec plusieurs services locaux et régionaux, dont la douane de Nouvelle-Zélande.
Nouvelle saisie de drogue de grande ampleur dans les eaux polynésiennes, ce lundi 2 février. Dans un communiqué transmis ce mercredi aux médias, le haut-commissariat rapporte qu’un bâtiment de la Marine nationale appuyé par un Falcon 50 a intercepté en haute-mer un navire suspect signalé par la douane française en Polynésie dans le cadre d’un travail d’enquête avec la douane de Nouvelle-Zélande. “Le contrôle effectué à bord a conduit à la découverte de 174 ballots de cocaïne, représentant un total de 4,24 tonnes”, est-il précisé, des chiffres proches de la saisie record de près de 5 tonnes réalisée il y a tout juste deux semaines.
Cette nouvelle saisie pilotée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française (délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer) a mobilisé d’importants moyens humains et matériels des Forces armées en Polynésie française (FAPF), en lien étroit avec la douane française et la gendarmerie nationale, ainsi que l’Office anti-stupéfiants (OFAST). On apprend par ailleurs que, conformément au droit international et en accord avec le Parquet de Papeete, “le navire et son équipage ont repris la navigation”. La cargaison n’était pas destinée à la Polynésie française. Elle a été détruite en dehors de la Zone économique exclusive (ZEE), “loin de toute aire marine protégée”.
L’État salue “encore une fois l’efficacité du nouveau plan de lutte contre les stupéfiants”, qui “conforte le caractère stratégique de la coopération régionale” dans la lutte contre le narcotrafic.
